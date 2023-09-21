紫丁香「女力崛起邁向永續」志工課程開始報名

長期關注女性的紫丁香婦幼關懷協會，將在10月11日、18日、25日連續三周每周三下午舉辦「女力崛起邁向永續」志工培訓課程，這次特別邀請各界專家前來協助女性朋友們開拓不同視野「邁向永續」議題，此次活動免費，歡迎各界關心永續議題的女性朋友們踴躍報名參加。

紫丁香婦幼關懷協會理事長陳淑珠表示，女性永續的人才培育一直是她耕耘的重點，其中，永續發展目標ESG的三個英文字母分別代表 Environment（環境保護）、Social（社會責任）及 Governance（公司管理），是當前被視為評估企業經營的重要指標，也是她積極協助推廣的重點。

今年的志工培訓課程，第一周課程講師邀請了台中市山陽國小校長王派仁，從人文永續的角度來了解傳統建築工藝的永續美感與智慧，並且邀請風雲論壇出版社負責人黃采瑛博士介紹Podcast的音頻之旅一起分享聽聲音說人生的啟發；並且請到關渡醫院神經內科主任林思穎教導大家認識失智症及如何面對失智者的照顧。

第二周則由數位轉型學院共同創辦人詹文男院長蒞臨指導為大家講述AI人工智慧時下最新的話題，接續由生命調音師／資深廣播金鐘獎主持人丹萱老師與大家一起提升聲音的自信與魅力；另一時段則由台北大學休閒運動管理學系副教授陳建榮教導大家開啟熟齡的幸福生活–肌力訓練養成的重要，讓志工朋友們在家也可以訓練肌力，享受優質生活品質。

第三周課程將邀請三峽天芳茶園青農黃耀寬從茶與療癒的領域，介紹品茶：養生與療癒這門深奧的學問與知識；最後一堂課後將由紫丁香婦幼關懷協會理事長陳淑珠為志工朋友們頒發結業證書，畫下完美句點。

活動報名截止日期為10月4日，採取線上報名https://forms.gle/8LGpHnUctuDmcv2K6，詳情請至紫丁香婦幼關懷協會(https://www.lilac.org.tw/ )查詢。或報名專線：02-27320386、傳真：02-27323195洽詢陳秘書201、李秘書206，名額有限，請儘早報名以免向隅。