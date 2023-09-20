用心經營生命！鐵肺會計師黃鴻隆發表《帶者桎梏翱翔》

中台灣知名的誠品聯合會計師事務所創辦人黃鴻隆，今（20）日在台中林皇宮宴會廳，舉辦真情告白感恩茶會暨《帶者桎梏翱翔》新書發表會，吸引超過350名上市櫃公司、隱形冠軍企業家，以及中部多個社團代表到場。

誠品聯合會計師事務所是中台灣知名的會計師事務所，所長黃鴻隆2歲7個月時，因罹患小兒麻痺而不良於行，長達30餘年睡在「鐵肺」負壓儀器裡，整晚無法翻身。儘管身體不便，卻無法阻礙他積極向上，為社會奉獻的靈魂。

六年前，黃鴻隆自行車環台，經歷了人生第三次插管，時間過得很快，一轉眼，今年9月將過66歲生日，這段日子以來，他不斷在問自己：「未來我還能夠做什麼？」

展望未來，黃鴻隆說他的餘生可以做、應該做的，就兩件事：一、成全所服務的家族企業，達成「家族永續/幸福企業」，為此他公益編譯出版了《百年家族企業‧永續傳承心法-家族治理的執行清單》。

二、分享遠見天下為他出版的自傳《帶者桎梏翱翔》。為此，他選在今天舉辦感恩茶會暨新書發表會，希望用生命去影響更多的生命。

黃鴻隆指出，台灣家族企業仍有54%由第一代管理，相對全球比例是比較高的，估計傳承接班，將在未來兩年進入高峰。

提到傳承，經常有人問：「家族企業傳承要從哪裡開始？」黃鴻隆有一個同業朋友語重心長的指出，企業主是不是要先想一想：「您希望您的產業是要代代相傳，還是要一代傳一代？」，黃鴻隆覺得講得很好，也高度認同。

這麼一說，大部分的企業主，都會愣了一下，經過深思熟慮才回答。那麼，這兩者之間「究竟」有什麼不同？黃鴻隆說，如果是一代傳一代，到第三代或第四代，一家之主，也已經管不到了，下一次的傳承，就交給下一代煩惱。

如果是要代代相傳，那要知道「華人文化與臺灣民法」，實際上是有負面作用的，譬如，老董有三個子女，股權是一分為三，到下一代有九個孫子，股權又一分為九，造成股權越來越分散。

從第二代到第三代的血緣關係，可能從「親人」變「親戚」，甚至變成只是「有血緣關係的朋友」，難以凝聚後代，也容易因紛爭引發經營權之爭。

因此華人文化，特別容易將「企業家族化」，認為企業是父母傳到自己手裡，企業就是屬於「我個人的，我說了算」，股權就像是拿到「魔戒」一樣，最原始的「初心」都不見了。

眾所周知，日本是百年企業最多的國家，大多是「代代相傳」，傳的是「價值觀」，而不是物質財富。優點是股權不會分散，像松下幸之助、鈴木俊三，都敢把位子傳給女婿，這種非血緣關係的傳承，最重要的在於「心態」，而非「血緣」的私心。

接班人視自己為家族企業的「管理者」，是把「家族、員工及企業」，看作「生命/利益共同體」的前提下，永續經營。

因此，讓「股權」不是任何人，可以單獨行使的權利，而是由家族董事會與家族成員共同決定，就是最根本的關鍵。

黃鴻隆建議創始人先選擇好接班人，讓接班人手上有足夠的股權，再透過家族憲法、閉鎖性公司、信託機制（在這些機制的捆綁下，家族成員想要發動訴訟奪權的功力，就整個被廢掉了），一步步來協助家族企業的傳承佈局。

黃鴻隆強調，一個企業有好老闆，來掌舵營運方向，無論是促進經濟及裨益社會，都能帶來良性循環，家族企業在思考傳承，也是同樣道理。

台灣家族企業的企業主，在「疫情及疫後時代」所面臨的競爭、各種營運風險，以及家族永續傳承的挑戰，比以往任何時候都更激烈，企業主需要全新的方法、全新的思維，帶領家族邁向永續的航道，如何領導家族實現「家族永續、企業幸福」，絕對是台灣家族企業主，最深切的期待。

談到個人傳記《帶者桎梏翱翔》，黃鴻隆說，他的一生都在經營生命，餘生的另一個使命，就是「分享」生命的喜悅，用生命去影響更多的生命。

六年前，自行車環台運動過度，黃鴻隆經歷了第三次插管。「天命之謂性，率性之謂道，修道之謂教」是他出院回家後，書桌上呈現的三句話。他說，這段期間「我沈思、我體悟」。

現在黃鴻隆已然明白，他是個有天命的人，順應著天命去做，就是他此生的意義，在生命的道路上，用生命去影響生命，就是他此生要做且該做的事。

黃鴻隆把「肢體殘障、開刀、插管」的機遇，都當作是焠煉自我成長最好的養分來源；他也用經營生命的態度，形塑個人特有的品牌，踏出並享受他的人生路。

透過這一本傳記，黃鴻隆希望分享他此生的去處，那就是用他自己的生命故事，去影響更多的生命，包括對全球分享「體肺人生奇妙風景」，對華人分享「公益出書文字感召」，對殘障人士分享「殘障身驅非凡恩典」。

黃鴻隆自我期許，他就像黑人金恩博士一樣，永遠有一顆熱騰騰的心，更像村上春樹那般，永遠站在「雞蛋」的那方；66歲的他，要跟大家分享那份「充滿自信」的優雅與自在，這是他餘生的另一個使命。

商品推薦

udn討論區