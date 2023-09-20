政大社科院參與醫療生技團 訪越南醫院探合作契機

由立達國際興業股份有限公司及財團法人商業發展研究院與高雄醫院醫學大學附設中和紀念醫院共同主辦、台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會(MET)指導共同執行「越台醫療生技暨醫美交流考察團」，此行特別邀請國立政治大學社科院永續規劃與設計研究中心一起參與，以期共創跨國合作契機與商機。

昨（19）日舉辦之「越台醫療生技暨醫美交流論壇」，受到越南主流媒體越南國家電視台（VTV）與胡志明新聞電視台（HTV）的關注與報導，足見當地產業對台自台灣的交流考察團的重視。今（20）日造訪越南胡志明市VINMEC中央公園國際醫院及Hoan My Thu Duc國際綜合醫院兩醫院尋求未來合作契機。

VINMEC是越南最大的企業集團Vin group 旗下的醫院，在醫院參訪的座談會介紹影片中，首先完整介紹打造員工幸福工作環境的概念。高雄醫院大學心臟科醫師兼副院長林宗憲讚此醫院是幸福醫院，同時追求高水準醫療照顧與高水準醫療品質。並且提到高雄醫學大學與該醫院有著相同的理想，希望未來能有更多合作與交流。

VINMEC中央公園國際醫院營運長杜茶美（Do Tra My)提到該醫院特別重視培訓員工，並且系統性地將重點科（如神經科、腫瘤科）醫生與醫療團隊薦送到美國、韓國、法國等國培訓。馨蕙馨醫療體系張宏泰榮譽院長在交流過程中也表示，非常認同此項強調員工培訓及幸福企業的發展方向。

交流過程中針對台灣有哪些醫療優勢可以挹注越南的醫院，立達國際董事長宋小麗則代表交流團回應：一、台灣的醫療水準普遍受到國際的肯定，對醫療人才有長期培育計畫；二、台灣的醫療院所經營非常先進，許多國家都來台灣參觀、學習醫院管理，並且有教學醫院結合教學與管理；三、台灣的醫療設備產業很先進，世界各國有許多醫療設備都是台灣代工或製造；四、台灣非常樂於分享醫療技術、與世界各國醫療院所合作，更樂於進行公益活動（例如長庚醫院長年在越南針對兔唇患者給予協助）。所以期待未來台灣的醫療院所能與VINMEC中央公園國際醫院進行合作。

台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會(MET)執行長吳明彥特別提到台灣的心臟移植、肝臟移植、整形重建、醫療器材品質均具有領先國際的優勢，對於越南的醫療院所一定很有吸引力。三盛國際旅行社副總經理江明宏則認為將來可以結合醫療與觀光產業，推動高階「醫療觀光」產品達到多贏局面。

Hoan My Thu Duc國際綜合醫院執行長謝英俊（Ta Anh Tuan）在交流過程中提到最想與台灣醫療團隊合作外科、心臟科與癌症領域之技術傳承與人才培育，甚至將來透過旅遊醫療將病症複雜病患轉診到台灣。高雄醫院大學心臟科醫師兼副院長林宗憲也呼應道心臟科與癌症都是高雄醫學大學的專長，將來很樂意提供協助與進行合作。

台灣阿克索生醫股份有限公司董事長郭翠淑分享台灣經驗，癌症病友治療過程中所需之保養食品若能在將來與越南醫療體系合作，更能夠幫助越南癌友的身體康復。專營病床與手術台等醫療器具的Mediland鼎眾股份有限公司國際行銷經理翁靖淳則期待，越南未來不斷擴增醫療院所的過程，將是提供優質產品的服務機會。

在學術合作的部分，國立政治大學永續規劃與設計研究中心主任孫振義在交流過程中發現，越南的醫療院所已經開始有運用水資源再利用、太陽能光電、空調節能等節能減碳技術的概念。但在地專屬的綠建築標章系統LOTUS的推廣仍有待提升，期待將來能夠將ESG與永續在台的推廣經驗與越南共享。此外，此次參訪的高雄醫學大學國際醫療組許慧玉組長、外科部張博智主任以及骨科部曾祥睿醫生在交流過程中，積極與越南醫療院所討論將來雙邊合作與簽署備忘錄的機會，建構台越醫療院所跨國人才培育契機。 考察團赴Hoan My Thu Duc國際綜合醫院交流考察。政治大學社科院／提供 考察團赴VINMEC中央公園國際醫院交流訪問。政治大學社科院／提供 考察團赴VINMEC中央公園國際醫院交流訪問。政治大學社科院／提供

商品推薦

udn討論區