旭然瞄準ESG商機 系統性過濾與淨化機組展場亮相
旭然（4556）今（20）日參加由外貿協會主辦的「2023年台灣國際水週 (TIWW)」，大秀旗下系統性過濾與淨化機組，看好全球ESG市場商機蓬勃發展，助攻營運表現。總經理何宜瑾表示，旭然上月底甫參加2023年泰國曼谷水處理展覽會，10月將再參加越南水展，接連參展有利接單，將持續開拓東南亞市場布局。
旭然近年積極投入旗下Filtrafine®自有品牌工業液體過濾設備相關研發的技術能力升級，並於此次會中展出紫外線殺菌機台、海水淡化過濾機組、雨水回收設備等多樣過濾系統，助力提升產品曝光度及知名度。
何宜瑾表示，透過擴大Filtrafine®自有品牌工業液體過濾設備、以及濾心、濾袋等過濾耗材產品接單表現，可積極提升工程組裝能力，提供旗下半導體電子、水處理、食品飲料與製藥、石油化工與化學等多元產業客戶整套完整系統性過濾機組，可有效解決客戶面臨缺工的痛點，同時有助於提升集團整體工業過濾設備出貨金額，進一步創造後續濾心、濾袋等耗材產品需求提升。
此外，旭然擁有高雄鳳山溪再生水廠工程過濾訂單，以及包括新加坡海淡廠、安平再生水、桃園再生水、惠民海淡、中東海淡廠、澳洲海淡廠等多件海內外銷售實績，今年起隨著國際環保意識日益提升，也帶動再生水廠、海水淡化廠等相關客戶液體過濾耗材訂單詢問度提高。
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