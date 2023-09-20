快訊

彷彿兩個世界！誠品新店開門人潮秒灌爆 門外門內對比強烈

11登山客遭螫傷禍首疑土蜂 「手套被刺穿」3消防員也遭殃

旭然瞄準ESG商機 系統性過濾與淨化機組展場亮相

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

旭然（4556）今（20）日參加由外貿協會主辦的「2023年台灣國際水週 (TIWW)」，大秀旗下系統性過濾與淨化機組，看好全球ESG市場商機蓬勃發展，助攻營運表現。總經理何宜瑾表示，旭然上月底甫參加2023年泰國曼谷水處理展覽會，10月將再參加越南水展，接連參展有利接單，將持續開拓東南亞市場布局。

旭然近年積極投入旗下Filtrafine®自有品牌工業液體過濾設備相關研發的技術能力升級，並於此次會中展出紫外線殺菌機台、海水淡化過濾機組、雨水回收設備等多樣過濾系統，助力提升產品曝光度及知名度。

何宜瑾表示，透過擴大Filtrafine®自有品牌工業液體過濾設備、以及濾心、濾袋等過濾耗材產品接單表現，可積極提升工程組裝能力，提供旗下半導體電子、水處理、食品飲料與製藥、石油化工與化學等多元產業客戶整套完整系統性過濾機組，可有效解決客戶面臨缺工的痛點，同時有助於提升集團整體工業過濾設備出貨金額，進一步創造後續濾心、濾袋等耗材產品需求提升。

此外，旭然擁有高雄鳳山溪再生水廠工程過濾訂單，以及包括新加坡海淡廠、安平再生水、桃園再生水、惠民海淡、中東海淡廠、澳洲海淡廠等多件海內外銷售實績，今年起隨著國際環保意識日益提升，也帶動再生水廠、海水淡化廠等相關客戶液體過濾耗材訂單詢問度提高。

旭然 東南亞 外貿協會 ESG

延伸閱讀

月花2萬買00692、00850、00923怎麼選？網卻推006208稱新手必買

玉山銀主辦中鴻綠色聯貸

沙崙智慧綠能科學城舉辦低碳轉型座談 探索企業可行路徑

00878定期定額戶數八月增逾1.1萬居冠 ！依舊是穩定型投資人首選

相關新聞

政院明擬通過囤房稅2.0 稅率最高4.8%、全國歸戶

財政部所提《房屋稅條例》修正草案（又稱囤房稅2.0）已於本周送到行政院，據悉，明（21）日行政院會將排審囤房稅2.0並通...

健身飲食夯！鎖定不同族群 全家鮮食跨入飲食調控領域

全家（5903）強攻揮汗商機！全家2019年推出「健康志向」系列鮮食，訴求熱量控制的健康餐，銷售每年穩定成長兩成，去年創...

達麗建設總座換人 由寶信營造總座李堯芳接任

按照證交所規定，若上市公司董事長與總經理為同一人，獨董人數不得少於四人，且應有半數董事未兼任員工或經理人；達麗建設（61...

北榮藥學部導入元太電子紙 智慧科技管理讓病人用藥更安全

經濟部工業局智慧顯示產業跨域合作聯盟（SDIA）今（20）日在臺北榮總舉辦智慧醫療解決方案成果展，整合我國智慧顯示應用系...

開賣十分鐘完售！麗寶福容跨年房搶購難度堪比演唱會

麗寶福容大飯店每年超夯的跨年住房專案，今(20)日上午10點準時於麗寶福容大飯店官網開賣，三天兩夜再加贈麗寶樂園、摩天輪...

平均地權條例新制7月甫上路 預售屋罕見揭露解約4案例

平均地權條例7月1日正式上路，規範預售案若解約也要在30日內辦理申報，觀察最新實價揭露，已出現零星解約案件，制度日漸完善...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦