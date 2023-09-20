速聯百億新廠動工 執行長：自行車庫存仍需6到12個月去化

全球第二大自行車零件商愛爾蘭速聯(SRAM)集團投資百億規劃的台灣營運總部新建工程，今(20)日在潭子區舉行開工動土典禮。速聯執行長Ken Lousberg也對自行車產業景氣發表看法，對於自行車產業高庫存問題，他預期仍需6個月到12個月才會去化完畢。

目前，包括巨大（9921）、美利達（9914）等自行車整車大廠，多預期自行車庫存最快要到明年上半年去化完畢。而速聯今年8月才傳出，派遣公司向勞工局通報資遣300多名派遣勞工。

今天的動土典禮，由Ken Lousberg與台中副巿長黃國榮、經濟部長王美花等人主持，立法委員楊瓊瓔、投資台灣事務所執行長張銘斌，以及多位地方民意代表到場見證。

王美花致詞時指出，速聯公司是全球頂尖的零組件廠，更重要的是結合中部自行車產業形成非常重要的生態系，讓台灣的自行車得以行銷全世界，自行車產業面對全球氣候變遷，對環境更友善，盼速聯與台灣供應鏈持續合作，讓台灣的自行車產業繼續成長、進步。

王美花坦言，從去年下半年到現在，自行車產業面臨全球非常不景氣的因素，經濟部進行過產業座談，了解目前的問題，政府將持續大力協助。

速聯看好台中投資環境，將於新廠整合台中既有廠區並設置研發中心，發揮經濟綜效，黃國榮代表市長盧秀燕出席致賀。

黃國榮指出，速聯集團30年前投資台灣，就將廠辦設置在台中，為潭雅神地區提供許多就業機會，此次重大投資可望帶動相關就業及上下游產業鏈發展。

市府自盧秀燕市長第一任期上任後，即成立招商專案小組，與各廠協會建立溝通管道並跟廠商進行訪談，為其解決各項問題，迄今已拜訪約160家廠商，政府的效率是獲得廠商肯定與認同的重要因素。

而從台中經濟指標連年蟬連多項冠軍可看出，各項產業都願意仰賴並投資台中，市府團隊也會持續打造優良的投資環境，扮演產業堅強後盾。

Ken Lousberg指出，潭子新廠是集團繼103年在台中西屯成立亞洲開發中心之後，又一次重大投資案，未來將把在台中各地廠房廠區，整合至潭子新廠房，並設置研發中心，在台中整合並向全世界擴展製造中心。

Ken Lousberg說，新廠的環境友善設計，將實現2030年溫室氣體減排目標，並取得美國領先能源與環境設計(Leadership in Energy and Environmental Design，LEED)認證，也將取得台灣綠建築標章，目前速聯集團在台員工數達4,065人，這次百億投資案也展現根留台灣的決心，並提供在地就業機會。

經發局補充，根據中央每季公布的經濟數據，今年第2季台中再以9項指標奪冠；「台灣世界新聞傳播協會」公布的「全國縣市施政滿意度調查」，台中在11大施政項目奪下十金一銀榮登六都之冠。

其中「經濟發展」項目更連續兩年蟬聯金獎，經濟力排名穩定進步至六都第二，顯示台中投資環境備受企業肯定，未來招商工作小組將持續協助企業排除投資障礙，打造幸福宜居富市台中。

速聯集團投資百億規劃的台灣營運總部新建工程，今(20)日舉行動土典禮。記者宋健生/攝影

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