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減肥藥比 AI 晶片還賺？全球生技醫療基金 大賺明星新藥商機

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
定期定額全球生技醫療基金績效表現。資料來源：Lipper，截至2023/9/18，新台幣計價（註：以5年定期定額績效由大至小排序）
定期定額全球生技醫療基金績效表現。資料來源：Lipper，截至2023/9/18，新台幣計價（註：以5年定期定額績效由大至小排序）

醫療保健類股，2023年整體EPS成長衰退，但隨藥廠成功開發並獲FDA核准上市的降血糖、減肥以及治療阿茲海默症等重量級明星藥後，法人預估2024年醫療保健類股獲利將恢復成長，相關利基個股在新藥、獲利及併購等題材助攻下，股價有機會再展雄風，帶動全球生技醫療基金績效有望轉強！

近期美股逆風，科技類股表現乏力，生技醫療類股成為資金避風港，根據高盛報告指出，全球醫療保健類股，由於正向臨床數據激勵下、加上今年多款新藥獲FDA取得藥證，基本面不僅轉佳、又族群股票評價被低估，醫療保健類股持續獲得機構投資人關注，RBC更預估，2024年美股標普500指數EPS維持小幅成長，但醫療保健類股，將是除能源以外，整體EPS成長第二高的族群。

新光全球生技醫療基金經理人游信凱認為，從2023下半年開始，全球機構法人逐漸將投資焦點，鎖定在全球生技醫療產業，主要原因來自多款創新藥物取得重大進展，尤其是減肥藥上市，引起全球各界矚目，醫藥產業的減肥概念股，除引爆市場話題，更帶動相關利基藥廠獲利上衝。

減肥革命性進展：禮來、諾和諾德、輝瑞搶進，獲利商機暴衝！

今年全球掀起一波減肥革命，主要來自重量級新藥股，包括禮來 (Eli Lilly)、諾和諾德 (Novo Nordisk)，皆針對糖尿病藥物，成功開發出降血糖機制，卻意外獲得病患減重效果，同時，包括阿斯特捷利康、嬌生、默沙東、諾華與武田等多款新藥公司，也針對糖尿病不同療法，在降血糖方面取得重大進展，游信凱預估，近年來有關GLP-1 RA藥物在降血糖與減重取得關鍵進展，預估全球有關減重藥物的銷售額，將會從從2023年起的60億美元，一路暴增至2030年的700億美元大關，年均複合成長率達36%。部分外資券商如Barclays等甚至樂觀預估2030年將達到1,000億美元。

受惠於全球減重藥巨大市場，游信凱預估，未來減重藥廠營收、獲利持續看好，有望帶動股價強勢表現，先前市場資金追捧禮來，造成股價大漲帶動該公司市值一度站上5千億美元，超越台積電（2330）成為全球市值第11大企業；另外握有減重新藥的諾和諾德，公司市值也逾4,300億美元，該市值已超過丹麥2022年全球GDP(3,959億美元)，如今減肥新藥仍供不應求，包含台灣市場也嚴重缺貨，預期2024年減重藥物仍將繼續推升藥廠股價與獲利。

失智症一線生機來臨：衛采、百健成功獲藥證，全球商機暴增！

全球藥命商機不只減肥，其他明星級新藥崛起，也帶旺醫療保健後市表現，游信凱表示，受到全球矚目的阿茲海默症新藥百健 (BIIB) 開發的Lecanemab，也成為2023下半年值得關注的重量級新藥。

以阿茲海默症新藥來說，美國食品暨藥物管理局（FDA）於今年7月已全面批准一款阿茲海默症（Alzheimer）新藥，這款阿茲海默症新藥Leqembi又稱為Lecanemab，是由日本衛采製藥（Eisai）與美國藥廠百健（Biogen）合作開發，未來阿茲海默症患者獲得Leqembi治療數量會顯著增加，對相關藥企將帶來數十億美元商機。而禮來的阿茲海默新藥Donanemab亦可顯著減緩認知與功能退化，與安慰劑組相比下降達60%，進而延緩疾病進程。禮來已送件FDA，預計年底取證。

另外，隨後美國聯邦醫療保險和補助服務中心 (CMS) 納入保險的可能性大增，有望激勵相關醫藥族群股價表現，預計2024年具市場期待的重量級新藥股、或是臨床有進展的利基公司，股價有機會持續向上發酵。

游信凱建議，今年第4季可以持續關注在醫藥及醫材兩大族群股價表現，具重量級減肥藥、阿茲海默症、癌症等醫藥公司股價或旗下在研產品處於臨床三期階段的新藥公司，股價都有機會迎來一波上漲表現；而醫院手術量能復甦，以及減重藥熱賣帶來對肥胖衍伸的相關手術可能減少的恐慌賣壓，雖然近期持續發酵，但也讓醫材族群評價來到相對低位，在手術需求未受到減重藥實際影響下，第4季為旺季，也可望帶動醫療器材族群股表現。

建議投資人現階段選擇「主動式」生技醫療基金，透過投資團隊精挑細選，就有機會掌握2023下半年甚至2024年在1.部分臨床處於後期階段、2.產品具市場成長趨勢、3.切入大廠忽略的利基新藥，以及4.公司本益比低，股價具低估值優勢的「璞玉型」生醫股，投資人只要選擇定期定額投資，持續做中長期投資，分散風險下，長線更容易掌握比AI晶片還賺的重量級明星新藥財！

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