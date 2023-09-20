EMO展／工具機公會推動雙軸轉型 引領工具機永續新未來
全球最大的國際工具機展-德國漢諾威工具機展（EMO）盛大開展，台灣工具機暨零組件公會（TMBA）與外貿協會共同舉辦主題發表會-「數位轉型x 綠色轉型」，邀請東台精機（4526）、永進機械、百德機械（4563）、上銀科技（2049）說明台灣工具機暨零組件產業對數位轉型（DX）與綠色轉型（GX）的因應之道，並提出具體解決方案。
台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳指出，TMBA 將於2024年3月27日至31日，在台北南港展覽館辦理的「台灣國際工具機展」（TMTS 2024），展覽的雙軸轉型（DX x GX）主題概念，與今年 EMO 展覽主題「Living innovation, shaping change」相近，皆強調工具機產業未來的智能化、永續化及價值鏈提升，非常歡迎國外買主與媒體來台參加TMTS 2024展覽。
東台精機於此次主題發表會中說明該公司的智慧製造135概念，以數位雙生為核心，IT、OT與 PLM 的垂直水平整合價值鏈，分五階段協助使用者導入相對應的智慧化功能，並提供智慧節能七大解決方案，因應不同終端市場需求。
永進機械以零碳企業的「Green x Smart」雙軸轉型旅程為主題，介紹集團新成員 TRIMILL 並說明集團具備完整產品線對應各項終端市場需求，期許在追求ESG、綠色工具機、數位雙生、智慧製造與製程整合目標下，實現智慧節能兼具的工具機永續新未來。
上銀科技除展示智慧型滾珠螺桿（i4.0BS）、應用機械手臂的各式自動化方案外，也介紹應用於五軸加工機的迴轉工作台、各式產業機械應用的線軌與螺桿產品等。同時也介紹上銀以特有的「HIWIN-Germany Academy Truck」巡迴於德國境內的客戶、大專學校與企業，直接回應德國客戶實際需求。
歐洲向來是百德機械的主力市場，此次百德機械以全新品牌識別呈現新風貌，將內建的智能化功能命名為「Mr. Q」，試圖以擬人化方式將百德機械的 CNC 整合AI技術人性化功能傳達給使用者，同時與其子公司Winbro合作展示其數位化、節能減碳的解決方案。
為宣傳 EMO 展台灣館，工具機公會獲國際貿易局臺灣產業形象廣宣計畫（IEP）支持，於市區地鐵及大會ShowDaily 刊登形象廣告。陳伯佳感謝經濟部國際貿易局、外貿協會支持台灣工具機暨零組件產業海外拓銷活動，提升業者國際能見度。
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