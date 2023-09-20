EMO展／工具機公會推動雙軸轉型 引領工具機永續新未來

全球最大的國際工具機展-德國漢諾威工具機展（EMO）盛大開展，台灣工具機暨零組件公會（TMBA）與外貿協會共同舉辦主題發表會-「數位轉型x 綠色轉型」，邀請東台精機（4526）、永進機械、百德機械（4563）、上銀科技（2049）說明台灣工具機暨零組件產業對數位轉型（DX）與綠色轉型（GX）的因應之道，並提出具體解決方案。

台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳指出，TMBA 將於2024年3月27日至31日，在台北南港展覽館辦理的「台灣國際工具機展」（TMTS 2024），展覽的雙軸轉型（DX x GX）主題概念，與今年 EMO 展覽主題「Living innovation, shaping change」相近，皆強調工具機產業未來的智能化、永續化及價值鏈提升，非常歡迎國外買主與媒體來台參加TMTS 2024展覽。

東台精機於此次主題發表會中說明該公司的智慧製造135概念，以數位雙生為核心，IT、OT與 PLM 的垂直水平整合價值鏈，分五階段協助使用者導入相對應的智慧化功能，並提供智慧節能七大解決方案，因應不同終端市場需求。

永進機械以零碳企業的「Green x Smart」雙軸轉型旅程為主題，介紹集團新成員 TRIMILL 並說明集團具備完整產品線對應各項終端市場需求，期許在追求ESG、綠色工具機、數位雙生、智慧製造與製程整合目標下，實現智慧節能兼具的工具機永續新未來。

上銀科技除展示智慧型滾珠螺桿（i4.0BS）、應用機械手臂的各式自動化方案外，也介紹應用於五軸加工機的迴轉工作台、各式產業機械應用的線軌與螺桿產品等。同時也介紹上銀以特有的「HIWIN-Germany Academy Truck」巡迴於德國境內的客戶、大專學校與企業，直接回應德國客戶實際需求。

歐洲向來是百德機械的主力市場，此次百德機械以全新品牌識別呈現新風貌，將內建的智能化功能命名為「Mr. Q」，試圖以擬人化方式將百德機械的 CNC 整合AI技術人性化功能傳達給使用者，同時與其子公司Winbro合作展示其數位化、節能減碳的解決方案。

為宣傳 EMO 展台灣館，工具機公會獲國際貿易局臺灣產業形象廣宣計畫（IEP）支持，於市區地鐵及大會ShowDaily 刊登形象廣告。陳伯佳感謝經濟部國際貿易局、外貿協會支持台灣工具機暨零組件產業海外拓銷活動，提升業者國際能見度。 台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳介紹將於明年舉行的台灣國際工具機展。工具機公會提供 上銀科技展示智慧型滾珠螺桿(i4.0BS)、應用機械手臂的各式自動化方案。上銀科技提供

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