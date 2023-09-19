商研院與中華顧問合作 研擬航空海運業《ESG推動指引》

中華顧問工程司於今年上半年與商研院合作展開交通運輸產業ESG推動議題及相關研究，挖掘交通運輸產業ESG發展現況，提供產官學研各界觀摩交流。今(19)日更邀請中華民國運輸學會參與，並由國立陽明交通大學管理學院運輸研究中心協辦，共同舉辦一系列交通運輸產業ESG推動指引座談會，探討並研擬我國交通運輸產業《ESG推動指引》，作為公私部門推動與推廣ESG的引導。

商研院指出，此次座談會第一場次為航空與海運業ESG推動指引，於今日上午在國立陽明交通大學舉辦，座談會由前考試委員、環境部首屆環評委員、國立陽明交通大學馮正民榮譽教授，以及中華顧問工程司葉文健副執行長共同主持，並由商業發展研究院李洋寧副研究員、東吳大學賈凱傑主秘分享初擬的交通運輸產業《ESG推動指引》及航空、海運個案教材。

與談人涵蓋航空與海運等相關主管機關、場域營運單位及學者專家，包括交通部航政司何淑萍司長、交通部民用航空局方志文副局長、桃園國際機場公司企業發展處羅文惠副處長、台灣港務公司基隆港務分公司宋益進副總經理、國立台灣海洋大學航運管理學系顏進儒教授及國立台灣海洋大學海洋觀光管理學士學位學程(系)黃昱凱主任等齊聚交流。

中華顧問工程司副執行長葉文健表示，為加速交通運輸產業ESG推廣，須提出我國交通運輸產業《ESG推動指引》，且依據產業特性與企業規模，研提階段性推動策略，作為公私部門推動與推廣ESG之引導。因此，中華顧問除了持續與商研院合作，現階段也與中華民國運輸學會鏈結，著手研擬我國交通運輸產業《ESG推動指引》及其個案教材，作為業者ESG推廣、人才培育的參考。

陽明交大榮譽教授馮正民則在會中表示，根據中華顧問與商研院合作交通運輸產業ESG推動議題及相關研究成果，歸納交通運輸產業ESG推動的關鍵，包括ESG應與數位轉型同步、公部門於ESG推廣上應扮演引導與整合角色，以及公私部門協力加速ESG推動。本次座談會即是促成公私部門協力交流，探討符合產業需求的《ESG推動指引》，期許機場與港口等場域營運單位，於空運與海運業ESG推動上扮演整合角色，與相關運輸業者、場域夥伴合作推動ESG。

商研院表示，本次座談會舉辦除邀請航空與海運業外，運輸學會與商研院後續將合作辦理第二場次交通運輸產業ESG推動指引座談會，針對鐵道、公路主題，邀請相關主管機關、運輸業者與學者專家參與座談，以促成公私協力夥伴關係，加速推動交通運輸產業ESG。

商品推薦

udn討論區