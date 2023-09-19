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32年來最大海歸潮多為戶籍遷入 專家：難為房市添需求

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

根據內政部統計人口遷徙狀況，受到疫情海外國人無法歸國影響，2021、2022共有41萬人被歸類在遷出往國外，隨疫情趨緩，從去年開始海外生活的國人陸續回台後，統計從外國移入的人口增加高達36.3萬人，不過專家指出，這波海歸潮並非是大舉搬遷回台生活，而是回台後辦理戶籍遷入，對於市場供需並未帶來太多變化。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，因為疫情無法回國的關係，許多海外國人不便返國，超過2年未入境，遭依法遷出戶籍，導致統計出現人口大量遷出的狀況，但實務上在台灣生活的民眾數量並未大幅減少，只是統計上的偏差狀況，而疫情後國人返台增加，戶籍回復後也出現海外大量遷入的狀況，不過實際上應該多是短期探親，並非長期居住的人口增加，自然也不會進入社區購屋，也不會帶來新的居住需求。

統計顯示，1991年來的30年平均遷往外國的數量平均每年5萬人，不過疫情嚴峻的2021年遷往外國暴增至18.3萬人，2022增加至22.7萬人，隨疫情趨緩後，2022年同時間從外國遷入17萬人，2023年前8月從外國遷入19.2萬人，主要應該還是因為法令關係，超過兩年未入境被遷出往海外，疫情穩定後國人回台順便辦理遷入戶籍所導致，並非長期居住的人口出現流動。

實際上，長期居住人口流動狀況並不顯著，且從去年房市交易量就出現萎縮，也看不到有買氣明顯增加的狀況，值得留意科技業有海外設廠的計畫，反而可能會造成一些高端的人才流動。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

疫情 科技業 信義房屋

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