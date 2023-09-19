太子建設再下一城 拿下台中大里「市七及廣二用地」BOT 案最優申請人

太子建設（2511）今（19）日公告透過旗下子公司太子實業拿下「市七及廣二用地合併開發」BOT案最優申請人，為公司第二宗BOT案，預計第4季與台中市府完成簽約，該案未來將朝綜合型商場開發做規劃。

台中市經濟發展局指出，「太子置地廣場－大里館」完工後，預期將充實大里區零售購物、停車服務及公園休憩多元機能，帶動地方經濟，活絡區域發展；太子建設表示，全案預計投資金額約5.6億元，打造現代化新型商場結合共融遊戲場。

據太子實業規劃，「市七及廣二用地合併開發」BOT案將打造地下3層、地上5層的「太子置地廣場－大里館」，以「大里之森」為商場設計理念，引入統一企業旗下資源與知名服飾餐飲品牌，另配合「台中美樂地計畫」設置無障礙樂齡共融遊戲場，利用開放性綠化空間，串聯鄰地的大里環保公園舉辦環保文創市集、鄰里音樂會或公益活動等，打造一座與社區共融、綠意盎然複合式生活商場。

「市七及廣二用地合併開發」BOT案，位於德芳路二段與永隆路交叉口、大里環保公園西側，為大里二期重劃交通重要樞紐，周圍緊鄰仁愛醫院及中興商圈，商業機能成熟。

台中市經濟發展局指出，大里區人口持續成長突破20萬人，已躍升為台中市人口第三大行政區，為提供民眾優質消費環境，使公共設施用地發揮最大效益，此案採合併開發，以BOT模式結合多目標使用。

台中市經發局表示，該案未來將取得智慧建築標章及綠建築標章，以符合台中市永續發展及低碳城市目標，且太子實業更承諾營運期間聘僱員額優先保障市民50%，也提升台中市就業機會。

台中市經發局強調，「市七及廣二用地合併開發」BOT案，接下來將依促參法歷經資格審查、甄審會綜合評審等程序，後續將進行議約及簽約，特許年期內市府預計可收取開發權利金200萬元、固定權利金2,000萬元及變動權利金約3.1億元以挹注市庫，並提供200個以上就業機會。