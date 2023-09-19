危老迷你化？北市內湖赫見8.1坪基地改建案

老屋、工安問題眾所矚目，內政部危老重建政策，可望取消落日繼續推動，由於危老沒有最小基地面積門檻，因此近年也出現不少迷你改建案。

台灣房屋彙整北市建管處資料統計，北市危老核准案件各區平均基地面積，最大的為信義區平均223坪；最小的大同區平均150坪；全市平均188.5坪，其中基地未達百坪的案件，占比達35.8%，等於每三件有一件「危老小案」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，目前台北市最大基地危老案為原信義行政中心，土地面積2147坪，由南山人壽標得地上權，朝摩天商辦改建中。

她表示，除非原本基地面積大，否則透過整合多半曠日廢時，所幸危老重建無最小基地面積限制，即使是單一獨棟透天厝，仍有機會循危老管道獨立重建，因此今年內湖成功路二段就出現一筆地坪僅8.17坪的「套房型基地」透天改建案，萬華萬大路也有一棟佔地僅10坪的透天改建，凸顯危老案基地「迷你化」趨勢。

進一步觀察，全市有5個行政區的鳥籠危老案佔比逾4成，其中內湖佔比達47%最高，但同時也是基地逾500坪大案佔比最高的地區，顯示內湖的危老基地樣態呈現兩極化。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，危老的同意門檻為100%，所以商辦、飯店、維修保養廠等大型商用不動產，是大基地危老的主力。

內湖因內科坐落，周邊符合危老條件的商用不動產較多，尤其潭美段因鄰近工業區，且建物規模大，有多起面積逾500坪的案件；也由於園區就業新貴眾多，小宅需求殷切，賦予迷你危老案充分的發展空間，使內湖不論大小基地的危老案佔比，均居全市之冠。