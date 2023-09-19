行李箱也吹環保風！新竹大遠百獨家引進 HAUGAS 透明行李箱

迎接疫情解封後的遊行風潮，新竹大遠百（2903）的7樓男裝，日前獨家引進全新的在地台灣品牌「歐印精品」，推出可以百分之百回收再利用的行李箱。 旗下品牌「HAUGAS」來自北歐，歐印精品代理回台灣後以獨家專利技術，打造全新的透明環保行李箱，讓消費者一新耳目。

新竹大遠百表示，「歐印精品」品牌長期支持「環保愛地球」的理念，除了推出可以百分之百回收再利用的行李箱。 旗下品牌「HAUGAS」來自北歐，在愛沙尼亞語中代表「老鷹」，寓含著自由、敏捷與準確，帶領旅人遨遊世界各地；而愛沙尼亞文和芬蘭文同屬芬烏語系。歐印精品代理回台灣後以獨家專利技術，打造全新的透明環保行李箱。 行李箱的配件全為模組化建構，利用不同零件模組跨領域多元的異業合作，達成「創意整合」來宣傳品牌與環保。

歐印精品這次在新竹大遠百推廣環保概念，將環保、藝術、台灣技術專利完美融合，與台灣新銳藝術家「李羽娜」合作，即日至9月30日在新竹大遠百7F歐印精品專櫃旁的顧客休息室聯合展出，現場有李羽娜藝術畫作、透明環保行李箱模組化拆解展示、行李箱展售，邀請喜愛藝術支持環保的民眾前往參觀選購。