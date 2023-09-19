該上車嗎？7月預售屋銷售實況曝 桃竹房價跌了

平均地權條例7月1日上路，房仲統計預售屋實價揭露資訊，7月北市預售屋平均成交單價108.6萬元，創有統計以來新高，不過成交量僅133件，較去年同期腰斬。此外，台中成交量降至613件，年減48%，也近五成。

另外，桃園、新竹平均房價則出現下跌，其中新竹均價從去年7月一坪43.9萬元，今年7月降至40.3，跌幅約8%。

信義房屋不動產企研室經理曾敬德表示，台北市房價總價高，不少以公司名義買房，平均地權條例限制私法人購屋，對台北市影響不小，因此在6月一波上車潮之後，7月交易銳減。

他表示，台北市雖然房價高，但新屋供給少，建案競爭壓力小，在土地成本，都更整合成本、營建成本持續攀升下，因此房價仍持續攀升。

至於台中，曾敬德分析，台中近年房市一路升溫，吸引不少投資客，平均地權條條例限制預售屋轉售，對投資客影響不小，許多人在6月趕上車，7月以後幾乎熄火，只靠自住首購買盤，因此交易明顯下滑。

大家房屋企研室總監郎美囡也認為，平均地權條例新法限制預售屋轉售，投資型買方不再輕易進場，推案量大的台中市及房價高掛的台北市預售交易量緊縮因此最明顯。

值得注意的是，科技產業坐鎮的新竹縣市，和去年相比仍有17%的成長，不過平均成交價格卻下跌8%，研判主要是近來市中心蛋黃區房價高漲，許多購屋人往外圍蛋白移動，因此售價出現下跌，市中心物件價格仍未見明顯鬆動。

另外新北市受惠台北市新案價格飆漲，吸收不少台北買方，因此成交量還算穩定。