快訊

總統參選人訪美「面試」規格大不同 蔡馬朱侯賴柯比一比

大直老屋每坪破百萬 基泰事件難撼動房價？房仲指出關鍵

懶人包／舊iPhone用iOS 17耗電嗎？9大更新一次看 相機功能下放、1隱藏技被讚佛心

該上車嗎？7月預售屋銷售實況曝 桃竹房價跌了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

平均地權條例7月1日上路，房仲統計預售屋實價揭露資訊，7月北市預售屋平均成交單價108.6萬元，創有統計以來新高，不過成交量僅133件，較去年同期腰斬。此外，台中成交量降至613件，年減48%，也近五成。

另外，桃園、新竹平均房價則出現下跌，其中新竹均價從去年7月一坪43.9萬元，今年7月降至40.3，跌幅約8%。

信義房屋不動產企研室經理曾敬德表示，台北市房價總價高，不少以公司名義買房，平均地權條例限制私法人購屋，對台北市影響不小，因此在6月一波上車潮之後，7月交易銳減。

他表示，台北市雖然房價高，但新屋供給少，建案競爭壓力小，在土地成本，都更整合成本、營建成本持續攀升下，因此房價仍持續攀升。

至於台中，曾敬德分析，台中近年房市一路升溫，吸引不少投資客，平均地權條條例限制預售屋轉售，對投資客影響不小，許多人在6月趕上車，7月以後幾乎熄火，只靠自住首購買盤，因此交易明顯下滑。

大家房屋企研室總監郎美囡也認為，平均地權條例新法限制預售屋轉售，投資型買方不再輕易進場，推案量大的台中市及房價高掛的台北市預售交易量緊縮因此最明顯。

值得注意的是，科技產業坐鎮的新竹縣市，和去年相比仍有17%的成長，不過平均成交價格卻下跌8%，研判主要是近來市中心蛋黃區房價高漲，許多購屋人往外圍蛋白移動，因此售價出現下跌，市中心物件價格仍未見明顯鬆動。

另外新北市受惠台北市新案價格飆漲，吸收不少台北買方，因此成交量還算穩定。

她表示，台北市雖然價格持續攀升，但從交易量來看應是個案帶動，桃園市預售屋房價維持在3字頭，出現些微降幅，可能跟建商開始讓利有關，尤其坪數偏大的物件，在目前市場氛圍下銷售期拉長，為求順銷或多或少提供優惠方案加速出售。

預售屋平均成交單價。資料來源／實價資料
預售屋平均成交單價。資料來源／實價資料
預售屋交易件數。資料來源／實價資料
預售屋交易件數。資料來源／實價資料

房價 預售屋 平均地權條例 信義房屋 成交量

延伸閱讀

買預售屋各4項優缺點曝光！ 她只能賭賭看：憑一張紙無法評估實際房子狀況

跳表計價！Uber優步小黃新竹上線 9月平日限時每趟折20元

馬斯克降價賣特斯拉、李嘉誠7折賣預售屋 第一名為什麼帶頭打流血戰？

基泰大直預售屋消費糾紛…北市受理14件申訴 籲「從寬處理」解約

相關新聞

該上車嗎？7月預售屋銷售實況曝 桃竹房價跌了

平均地權條例7月1日上路，房仲統計預售屋實價揭露資訊，7月北市預售屋平均成交單價108.6萬元，創有統計以來新高，不過成...

遠東新搶先曝光多款環保時尚產品 海洋防爆衣吸睛

紡織界龍頭遠東新世紀（1402），今（19）日舉辦臺北紡織展（TITAS）展前記者會，搶先曝光今年的特色商品，聚焦在引領...

台南城西垃圾焚化廠 BOT 案今動土 總投資額72億

欣陸投控（3703）旗下欣達環工公司今（19）日舉行「臺南市城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉案」開工動土典禮，該案為焚化...

八成大學生打工、家教 家教周工作9小時月賺1萬8

基本工資連續8年調升，學生打工收入的時薪由176元調至183元，調幅4%，對正值開學找打工的學生來說，收入有沒有跟著變多...

高雄港旅運中心戶外空間 9月19日起開放參觀

高雄港旅運中心於今年3月6日、3月9日盛大迎接兩艘國際郵輪，並開放民眾快閃參觀，獲得熱烈回響。目前旅運中心仍持續進行智慧...

Pure Storage 任命新副總裁 掌管亞太暨日本地區

儲存解決方案商 Pure Storage 今天宣布任命 Nathan Hall 為亞太暨日本（APJ） 地區副總裁。Na...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦