KKday 中秋、國慶連假推親子主題樂園 免裝備烤肉、免自駕一日遊

2023年最後兩個連續假期即將到來，旅遊電商平台KKday即日起推出「中秋雙十遊台灣」活動，主打剛需型旅遊商品，推出親子主題樂園門票五六折起，加碼送台灣大車隊乘車金，以及因應中秋烤肉潮，推出「桃園埔心牧場」免裝備烤肉四人套餐2,500元起，針對熱愛戶外體驗的旅客，則推薦「陽明山金針花季」免自駕一日遊，即日起報名享四人同行一人免費，每位售價599元起，可以輕鬆愜意的前往郊區，欣賞美麗花海。

此外，響應10月份萬聖節，KKday獨家販售六福村「墓碑鎮」多種套票，即日起至9/21推出App限定優惠價，「直達特快車+門票」每人只要790元，另有惡靈餐廳保證席，與多種美食套票。至於一年一度的同志大遊行也將於10月份登場，KKday即日起獨家開賣「2023 Color Taipei 台北彩虹觀光巴士」行程，規劃三條限定路線，帶你認識台北彩虹文化繽紛又多元的魅力。

行動派、懶人族必收！主題樂園門票即訂即出、中秋烤肉人到就好

對於連假出遊暫時沒靈感的民眾，KKday也搜羅站上即訂即訴求馬上使用、現場免排隊的人氣商品，包含各類主題樂園、人氣景點、展覽門票、特色體驗等，推出花蓮遠雄海洋公園 、雲林劍湖山世界主題樂園、高雄義大遊樂世界、嘉義佐登妮絲城堡，購買雙人門票再加贈台灣大車隊乘車金200元，最低售價520元起，門票與交通一次搞定。

針對即將到來的中秋節，民眾若想揪親朋好友烤肉，但不想自行備菜、收拾環境，可選擇懶人福音的免裝備烤肉，KKday推出「桃園埔心牧場-月見燒烤派對」，包含牧場門票及日式烤肉，四人套餐售價2,500元起，還有金山皇后鎮森林、三峽皇后鎮森林烤肉套餐，售價4,000元起，每個炭烤營位可供10人使用，不用事先購買食材，人來就能烤，輕鬆享受月圓人團圓的快樂時光。

年底最夯活動！六福村墓碑鎮直達車套票、彩虹觀光巴士獨家販售

此外，六福村每年萬聖節的招牌活動「墓碑鎮」已於9/9登場，KKday再度推出大受好評的墓碑鎮直達特快車套票，於即日起至9/28，可享平日六二折、假日八折早鳥預購優惠，售價890元起，即日起至9/21再祭出APP獨家快閃活動，使用APP下單，平日門票輸入折扣碼【LEOFOO100】、假日門票輸入【LEOFOO200】即享790元快閃優惠價，同步還有獨家單人美食套票、雙人美食套票、四人美食套票，可品嚐到暗黑大熱狗、獨眼怪獸堡、惡靈血淚等特色美食，以及一位難求的惡靈餐廳套票，保證有位，限量雙人套票售價3,300元起，連假就找三五好友，勇闖墓碑鎮。

台灣同志遊行即將邁入20週年，自10月起將有一連串彩虹觀光活動，首發將於10/1起跑，由台北市觀光傳播局規劃「彩虹觀光巴士」遊程，帶領遊客前往台北各個彩虹景點，例如晶晶書局、西門町六號彩虹步道、西門紅樓、寶藏巖台北國際藝術村等，共有三條觀光路線可選擇，並邀請火紅的變裝皇后親自導覽，即日起於KKday獨家販售，遊程期間於10/1至10/29，售價599元起，每個週末各有午場、晚場兩個梯次，可以從中認識同志歷史、文青景點、友善商家等多元文化。