快訊

不只有獨特定向破片彈頭 天弓三型飛彈連黑橘塗裝都講究

安謀美國上市 謝金河：孫正義又找到人生新目標

規模6.8強震無感被國家警報嚇壞 氣象署：太遠 精準度下降

東元墨西哥低壓高效率馬達廠投產 年產上看15萬台

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

東元（1504）在墨西哥新萊昂州 Cienega de Flores 市舉行高效率低壓馬達廠落成啟用典禮，董事長邱純枝表示，因應區域經濟和短鏈的趨勢，在墨西哥建立北美地區生產基地，轉移部分亞洲廠產能，就近供應市場減少長鏈風險，以提升高效率低壓馬達的競爭力。

東元表示，墨西哥原本即就設有銷售據點，此次投資建立生產線之後更將形成「在地銷售網路」及「區域生產工廠」之產銷模式，為營收成長注入新動能。

東元墨西哥低壓高效率馬達廠占地1.1萬平方公尺的馬達廠，打造電工、機工、及裝配的全製程自動化節能生產線，年產15萬台HP1-HP250的馬達，初期主要製造符合北美市場 NEMA 系列工業馬達，在製程規劃上，未來也可兼容IEC系列之標準馬達生產，以拓展中南美市場。

北美地區受惠於拜登總統投入約4兆美元的 Build back better 計畫，低壓馬達的需求漸趨強勁，2022年度東元低壓馬達在北美地區銷售佔整體銷售比約40%; 成長率超過35%。

邱純枝表示，投資興建墨西哥新廠，可以快速連結位於美國德州的東元西屋馬達廠，進一步強健北美供應鏈，搶攻美國、加拿大、中南美洲市場，及墨西哥國內商機。

東元指出，位於新萊昂州的東元墨西哥廠，廠區附近即擁有相關完整之配套商，除可確保穩定供貨品質及擁有更具競爭力的成本結構外，更可順利達成 Made in Mexico，並享受進出口關稅之優惠。

東元今（19）日以49.45元開出，一度拉升至50.6元，盤中漲幅逾2%。

東元 墨西哥

延伸閱讀

東元墨西哥投產低壓高效率馬達廠 北美短鏈佈局成形

台商東進墨西哥 勤業眾信：留意原產地審查規定

東元營收／7月48.87億元 智慧能源事業成長強勁

報導邱純枝與東元經營權之爭 周玉蔻被告加重誹謗不起訴

相關新聞

育世博邀諾貝爾獎得主 Carolyn Bertozzi 任首席科學顧問

育世博（6976）昨（18）日宣布，2022年諾貝爾獎得主Carolyn Bertozzi將擔任育世博的首席科學顧問。C...

KKday 中秋、國慶連假推親子主題樂園 免裝備烤肉、免自駕一日遊

2023年最後兩個連續假期即將到來，旅遊電商平台KKday即日起推出「中秋雙十遊台灣」活動，主打剛需型旅遊商品，推出親子...

富邦媒瞄準烤肉商機 「生鮮」買氣估增30%

富邦媒（8454）旗下 momo 購物網表示，網購生鮮成全民新日常，今年中秋站上「生鮮」買氣預估年增飆至30%，其中，燒...

台中建商獵地潮！狂砸百億買幼兒園 理由曝光

台中建商掀幼兒園購地潮，台灣房屋集團趨勢中心彙整近三年土地交易資訊發現，共有11筆幼兒園相關房地交易、總成交金額多達11...

東元墨西哥投產低壓高效率馬達廠 北美短鏈佈局成形

東元（1504）18日在墨西哥新萊昂州 Cienega de Flores 市舉行高效率低壓馬達廠落成啟用典禮，董事長邱...

正隆結盟無印良品 建綠色紙系供應鏈

台灣工紙大廠攜手國際生活用品巨擘無印良品，擬打造綠色紙系供應鏈。正隆昨（18）日宣布，因回收紙利用有成，雙方攜手打造跨齡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦