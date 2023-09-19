東元墨西哥低壓高效率馬達廠投產 年產上看15萬台

東元（1504）在墨西哥新萊昂州 Cienega de Flores 市舉行高效率低壓馬達廠落成啟用典禮，董事長邱純枝表示，因應區域經濟和短鏈的趨勢，在墨西哥建立北美地區生產基地，轉移部分亞洲廠產能，就近供應市場減少長鏈風險，以提升高效率低壓馬達的競爭力。

東元表示，墨西哥原本即就設有銷售據點，此次投資建立生產線之後更將形成「在地銷售網路」及「區域生產工廠」之產銷模式，為營收成長注入新動能。

東元墨西哥低壓高效率馬達廠占地1.1萬平方公尺的馬達廠，打造電工、機工、及裝配的全製程自動化節能生產線，年產15萬台HP1-HP250的馬達，初期主要製造符合北美市場 NEMA 系列工業馬達，在製程規劃上，未來也可兼容IEC系列之標準馬達生產，以拓展中南美市場。

北美地區受惠於拜登總統投入約4兆美元的 Build back better 計畫，低壓馬達的需求漸趨強勁，2022年度東元低壓馬達在北美地區銷售佔整體銷售比約40%; 成長率超過35%。

邱純枝表示，投資興建墨西哥新廠，可以快速連結位於美國德州的東元西屋馬達廠，進一步強健北美供應鏈，搶攻美國、加拿大、中南美洲市場，及墨西哥國內商機。

東元指出，位於新萊昂州的東元墨西哥廠，廠區附近即擁有相關完整之配套商，除可確保穩定供貨品質及擁有更具競爭力的成本結構外，更可順利達成 Made in Mexico，並享受進出口關稅之優惠。

東元今（19）日以49.45元開出，一度拉升至50.6元，盤中漲幅逾2%。