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正德再出手買船 今交付並由租家起租

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

散裝船航商正德（2641）今（18）日宣布新購的一艘5.34萬噸散裝船「Yong Jin」正式交付加入營運行列，並由大陸租家起租運作，租約六年、毛利率達約50%，將可挹注獲利表現。

正德表示，該公司為提升船隊競爭優勢，看準中古船船價行情回落至平穩水準，持續在市場上物色新標的；最近透過策略夥伴居中牽線，以1,000萬美元價碼（約新台幣3.2億元）購進一艘船齡14年的5.34萬噸散裝船  (Yong Jin) 。

該輪在今日交付的同時，轉交給大陸租家起租，租期為六年，將可認列營收和獲利，初估毛利率達50%，並藉此擴大船隊規模、增至19艘。

另外，正德2021年訂購的6艘4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪，截至今年第3季已有三艘新船交付，預計第4季和明年再有三艘新船加入營運，所貢獻的營收可填補陸續處分船舶後所產生的營收缺口。

展望市場前景，正德認為，全球散裝航運在過去二、三年內新造船舶訂單偏低，加上船舶效能指數（EEX）及營運碳強度指標（CII）兩大碳排環保新規已於2023年1月1日起正式實施，後續可能造成市場船舶降速，導致運力供給缺口擴大。

而歐盟並已決議於2024年對進出歐盟水域的船舶課征碳稅，這些措施會逐漸提高老船營運成本及加快淘汰。未來隨著隨著中國大陸拚經濟，帶動相關煤鐵礦、穀物補庫存效應，有利散裝航運。

散裝船 營收

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