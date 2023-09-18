房仲奧斯卡金仲獎 住商機構打造幸福職場獲肯定

有房仲奧斯卡之稱的「金仲獎」得獎名單日前公布得獎名單，住商機構除在三大類得獎者得獎數有亮眼表現，共有5家經紀業、3位經紀人與8位營業員獲獎，住商機構旗下最年輕的大家房屋，也有1家經紀業和1位經紀人獲獎。

住商機構董事長陳錫琮表示，感謝住商夥伴40多年來持續努力，兢兢業業為消費者付出，為自己的從業人生寫下里程碑，更是為產業形象與發展貢獻一己之力。

陳錫琮表示，多年來，住商機構不斷深耕消費者服務與專業基石，為了讓夥伴充滿能量，每間分店用心打造幸福職域，從裝潢規劃到同仁福利都充分體現創造幸福的核心價值，表現住商機構的凝聚力，讓夥伴充滿熱情、衝刺人生。

這次得獎名單中，經紀人與營業員組得獎者遍及北中南，意味著住商機構的夥伴，不因南北而有服務落差，在住商大家庭中，一同學習，齊心奮鬥，能在全國性的大舞台裡，與各界菁英一同競爭，獲得評審委員們的肯定。

他說，本次經紀業獎住商機構得獎者有住商不動產新莊頭前店、住商不動產安樂長庚店、住商不動產台南麻豆店、住商不動產中壢中原店，大家房屋斗六雲科大加盟店，都是區域內業績表現傑出，服務到位的資優店，獲獎實至名歸。

陳錫琮表示，不動產經紀業因市場多空起落有人數和店數的增減，也因為如此，創造一個夥伴樂於沉浸的幸福職場，讓同仁都在這樣的環境中擁有活力，開創屬於自己的事業，有愉悅的心服務客戶，進而激勵出產值，是住商機構的核心。住商機構不僅將持續提供更多資源，協助分店創造更優質的樂活環境，也會持續和消費者產生長期良好的互動，以成為產業典範。