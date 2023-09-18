AVIS 陪你出國 FUN 假 國外租車自駕享優惠
從2022年底至今，台灣民眾出國旅遊人次呈現爆炸性成長，海外自駕遊更是國人近年最喜歡的深度旅遊出行方式，為提供國人出國旅遊更便利及優惠的交通選項，AVIS艾維士租車推出七國自駕租車優惠，即日起在AVIS艾維士租車官網預訂德國、法國、冰島、義大利、新加坡或馬來西亞租車，即可獲得500元百貨公司禮券；預訂南非租車，輸入優惠代碼則可享九折優惠。想要在2023年結束前，來場歐洲深度旅遊的民眾，自駕即是最自由及寫意的方式。
AVIS 陪你出國 FUN優惠活動
活動內容 (一)：
於AVIS艾維士租車預訂德國、法國、冰島、義大利、新加坡或馬來西亞租車並完成用車，前100名可獲得知名百貨公司500元禮券 (需登錄)！
活動期間：即日起至2023/11/30
活動連結：https://www.avis-taiwan.com/offer_info.php?ID=623
登錄網址：https://www.surveycake.com/s/eY9GB
活動內容 (二)：
預訂南非租車，使用優惠代碼【C870401】，可享租車9折優惠
預訂期間：即日起至 2023/12/16
取車期間：即日起至 2024/1/31
活動連結：https://www.avis-taiwan.com/offer_info.php?ID=601
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