Uber 攜手新竹新進大車隊、紅帥衛星車隊 推優步小黃新竹上線

新竹作為台灣重要科技產業聚集地，自大台北都會區、桃竹苗生活圈搭乘台鐵高鐵（2633）通勤往返新竹的需求相當普遍，根據主計處最新調查，新竹市為台北市以外，跨縣市通勤通學流入第二多的城市。瞄準民眾在大新竹地區的通勤與日常出行需求，Uber 今 (18) 日宣布與新進大車隊及紅帥衛星車隊合作，在新竹正式推出「優步小黃」，期以跳表計價、多元支付及安全功能三大特色，為新竹地區民眾在點對點以及公共運輸接駁最後一哩路，提供安心便利的乘車體驗。

根據 Uber 平台大數據統計，新竹上下車熱點集中在新竹高鐵站與新竹火車站，同時知名百貨如巨城購物中心及大遠百新竹店，以及中國醫藥大學附設新竹醫院也登上熱門排行，顯示除了跨縣市通勤、商務往返以外，新竹在地人日常外出也相當習慣使用 Uber App。

為讓民眾有更多乘車選擇，Uber 與新進大車隊及紅帥衛星車隊合作，「優步小黃」乘車選項在新竹上線，以民眾熟悉的在地計程車跳表計價，且可以現金、信用卡、金融卡、Apple Pay、Google Pay 等多元方式支付車資。比起路邊攔車，透過 Uber App 叫車，可預先掌握預估抵達時間，方便民眾提早安排行程，掌握通勤時間。此外，優步小黃同享合作車隊與 Uber App 的安全功能，包含「全程 GPS 定位」、「行程分享」、「緊急聯絡人」、「 110 緊急援助」等，讓民眾隨時隨地叫車都可以安心乘車。

Uber 台灣總經理楊麗達 (Margarita Peker) 表示：「 新竹作為台灣科技重鎮，擁有大批就學、就業與商務人潮，Uber 很高興與在地計程車車隊合作於新竹推出優步小黃，期待 App 內包含優步小黃在內多達六種的乘車選項，能夠擴大滿足不論是科學園區商務往返，還是新竹居民日常生活的各式移動需求，成為民眾搭車最安心可靠的夥伴。」

新進大車隊老闆游文明也表示：「作為在地計程車車隊，我們樂見與科技領導平台 Uber 合作，讓小黃駕駛能利用 Uber 平台的科技與功能獲取多樣化客源，同時提升駕駛的載客體驗，帶動車隊與產業成長。」

紅帥衛星車隊老闆陳立棠說：「紅帥衛星車隊長期深耕新竹，觀察到新竹乘車族群當中涵蓋大量科技與商業人士，習慣使用 App 叫車，且此趨勢日益增長。我們期待與 Uber 網際網路系統合作展開數位轉型，為車隊及駕駛長遠發展奠下基礎。」

Uber 在台深耕滿十周年，優步小黃在台拓展也邁向新里程，於新竹開通上線後，服務將涵蓋包含基隆、台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、南投、台南、高雄等十個縣市。為歡慶優步小黃新城市上線，Uber App 新用戶即日起至 9 月 30 日，輸入【HCUBERSEP】優惠序號，首趟行程即可享 150 元乘車優惠*。此外，Uber App 所有用戶9月每週一至週五，輸入優惠序號【TAXICHILLDAY】，可享每日 10:00 至 16:59 期間不限次20元優步小黃乘車優惠。