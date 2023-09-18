連25年人口成長！七都以外最強行政區曝、房仲揭2因素

東森房屋統計內政部戶政司資料指出，2022年苗栗竹南淨遷入人口數為1,319人，是除六都及新竹縣市之外，淨遷入人口數最多的行政區，且自1998年有統計數據以來，竹南的淨遷入人口數已經連續25年呈現正成長。

東森房屋表示，在人口紅利的強勢坐鎮下，竹南的房市發展也相當具有支撐力，實價揭露，今年前7月竹南的平均房價約為每坪19.8萬元，與2021年同期的每坪16.5萬元相比，近3年的房價漲幅高達20%。

東森房屋竹南運動公園加盟店店東饒心奣表示，竹南人口持續增長主要有兩個原因。

第一，竹南坐擁竹南科學園區、竹南工業區、廣源科學園區等多個產業園區，到竹科也僅需15~20分鐘左右的車程，產業的蓬勃發展為竹南帶來了大量的就業人口。

第二，竹南房價基期相對較低，目前竹南的房價只要新竹市區的5折左右，近年來伴隨竹科周遭房價的飆漲，以及新竹限貸令的實施，許多竹科買盤都開始把目光轉移到竹南。

饒心奣表示，今年以來受政策影響，竹南房市交易稍稍降溫，部分屋主的心態逐漸軟化，議價空間也有所增加，對於有自住需求的購屋民眾來說，現在正是進場買房的好時機。

目前竹南房市以竹南後火車站到竹南運動公園一帶詢問度最高，當地火車站、學校、公園、游泳池一應俱全，竹南全民運動館也即將進駐，而且經由永貞路二段就可以抵達竹南科學園區，區域的居住條件相當不錯。

此一區塊內以屋齡五年上下、三房含車位的電梯大樓最受歡迎，這類物件的成交總價大約落在1,200~1,500 萬之間，買方多為單身的科技新貴或新婚夫妻。

東森房屋研究中心副理黃勝暉表示，竹南是苗栗縣內人口第二多的地區，人口向來是區域房市的票房保證，而且竹南還有五楊高架南延的討論規劃，若該案進展順利，將能緩解新竹、苗栗地區交通壅塞問題，對竹南房市是一大利多。