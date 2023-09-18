快訊

自傳曝「自動輔助駕駛」多次險害馬斯克送命 怒飆特斯拉工程師

內褲不是不能用手洗！婦產科醫師提醒2問題沒注意 恐滋生細菌

神單惹禍？保誠人壽分紅保單遭金管會盯上 「2大問題」須大改版

王品30周年買野餐墊 送電子抵用券+贈菜大禮包價值8,000

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
買野餐墊加贈1100元電子抵用券，及贈菜大禮包給鐵粉驚喜。圖/王品提供
買野餐墊加贈1100元電子抵用券，及贈菜大禮包給鐵粉驚喜。圖/王品提供

王品集團30周年邀請鐵粉「一起吃飯就是最好的事」，集團25個品牌，依照品牌特色設計25款野餐墊組，即日起至11月24日全台門店開賣，每組售價330元，除了精美野餐墊，大方加送1,100元電子抵用券，還有品牌贈菜大禮包，現賺近8000元，讓粉絲買得開心、吃得痛快，全台限量只有25,000組。

王品集團30歲生日慶，特地推出25款品牌野餐墊，每款野餐墊都有品牌特色，不論是熱愛繽紛色彩或簡約風的粉絲，都能滿足消費者的喜愛。11月24日前到全台3百多家門店，只要330元就能直接購買野餐墊組。或是到石二鍋、藝奇、陶板屋等品牌用餐，消費任一套餐，加購299元，一樣能把野餐墊組帶回家。

除了精美野餐墊，王品還加贈1,100元電子抵用券，包括6張150元現金券，以及2張王品瘋美食購物網百元抵用券。25個品牌還準備精美贈菜大禮包，攻佔鐵粉們的胃，10月1日至12月15日憑券到門店用餐，完成指定消費內容，可獲得滿滿加菜，超有誠意。

活動期間到「夏慕尼」消費滿兩客套餐，就送價值880元海洋鮑貝一份，能品嘗到松露鮑魚、起司扇貝滿滿海味。「王品牛排」祭白酒奶油海大蝦佐干貝，海大蝦以經典原味呈現，搭配上些許奶油及白酒入味，絕對能滿足饕客的嘴。到「西堤牛排」憑券內用消費兩客套餐，則送英式炸魚一份。精品火鍋「青花驕」送招牌特色綜合丸。「享鴨」憑券消內用2人以上套餐，可贈送什蔬豬肉炒餅一份。

延伸閱讀

超可愛！ 「The Butters X 麥味登」推聯名飲料杯 加碼APP多重好禮快輸入「奶油家族推薦碼」

中國經濟復甦疲軟 王品汰弱留強、乾杯展店放緩

她在很久沒穿的鞋子裡發現一顆「紅豆狀膠囊」 網驚：撿到爆量大禮包！

王品8月營收再破20億 16店單月業績破千萬

相關新聞

前手公司瀕臨破局邊緣！團隊神救援 一甲子老宅從爛尾樓變都更指標

歷經15年，美亞采吉經過前手公司經營不善、瀕臨破局邊緣，從不良債權完工交屋，成為都更案成功起死回生的典範案例，個中經驗值得學習。

從軍工斜槓到太空！亞航找新出路 力拚國產光纖陀螺儀

驕陽似火的5月，97歲的匡伯伯等了15年的老家都更，歡喜交屋；93歲的涂伯伯手拿新家權狀，一直不停地道謝。兩位耄耋之年的長輩，難掩如同烈日般的熾熱心情。

王品30周年買野餐墊 送電子抵用券+贈菜大禮包價值8,000

王品集團30周年邀請鐵粉「一起吃飯就是最好的事」，集團25個品牌，依照品牌特色設計25款野餐墊組，即日起至11月24日全...

新藥銷售 智擎胰癌藥稱冠

生策會公布國內十大新藥的全球銷售表現，第一名是智擎生技開發的胰臟癌新藥安能得（ONIVYDE），去年已貢獻全球市場業績1...

新藥銷售...智擎胰癌藥稱冠 去年全球賣逾百億元

生策會公布國內十大新藥的全球銷售表現，第一名是智擎生技開發的胰臟癌新藥安能得（ONIVYDE），去年已貢獻全球市場業績1...

經濟選書／滾錢心法 助你財富自由

我們之所以要和錢財建立一種新的關係和習慣，主要是為了避免自己「衝康」自己。沒錯，我們都需要，就連我也是。行為財務學所研究...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦