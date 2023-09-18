國產建材積極規劃碳管理進程 超前承諾2050年淨零碳排

國產建材實業今（18）日表示，國產建材集團持續創新的企業 DNA，積極佈局碳競爭力與綠色設計，繼率先混凝土產業，全集團獲得英國BSI的碳盤查國際認證之後，碳礦化混凝土也獲得 CETES 新材料新工法驗證，並積極推動企業 ESG，規劃碳管理進程，超前部署2050年，達成碳中和與低碳永續願景。

近年在烏俄戰爭及氣候變遷的夾擊之下，全球市場面臨高度通膨壓力，物價不斷飆升。儘管挑戰接踵而至，國產建材實業展現強大的組織韌性，除了在 ESG 層面表現亮眼，也以全集團的規模與魄力超前部署，獲得英國 BSI 的碳盤查國際認證，並因應全球淨零碳排趨勢，擬定國產建材淨零碳排路徑規劃，為全球永續發展貢獻一份心力。

國產建材實業董事長徐蘭英表示，國產建材集團是業界中供應高品質預拌混凝土的領先者，為了讓人人都能「住一輩子安心的家」，以「大溯源管理」的作業模式，藉由設立科技行控中心全程掌握運輸管理，並推動「國產安心建材履歷」，讓客戶徹底掌握混凝土狀況，目前全台已有2,500家左右建商與營造商的新建築案加入。

盤點2022年國產在 ESG 的表現，在環境面上，持續精進研發低碳排的綠混凝土，每單位（立方米）混凝土能降低46.62%碳排量；此外，高雄仁武廠不僅取得產品碳足跡認證，更獲得內政部建築研究所頒發的綠建材標章證書；採用回收製程的 ALC 輕質磚，亦取得綠建材標章。近期與國內外策略合作的「碳礦化混凝土」，更獲得營建研究院 CETES（中華民國營建科技審查制度）新材料新工法的國家級認證，預估每立方米混凝土可減碳達17公斤，有效減少對環境的負面衝擊效應。

秉持著環境永續的全球趨勢，國產建材持續研發環保建材，以減少對環境的負面影響，不僅將環保理念融入原料生產、製程、服務及客戶端等各個環節，也憑藉高品質的混凝土產品及研發技術，滿足客戶各種特殊需求，包括投入綠建築領域，供應全國各地指標建案，也搶攻綠色商機，站穩台灣風電產業之建材供應鏈的關鍵要角，同時，也關注國內危老都更現況，近年供應高端混凝土於許多社會住宅案件，充分發揮強大的品質管理能力，使住宅資源能夠循環利用，照顧更多民眾的居住權益。

徐蘭英說，憑藉著創新研發與科技行控優勢，奠定今天能夠掌握科技大廠與指標建案等、須要時效性的混凝土大量澆築等特性，在產品策略「擇優出貨」下，創造出一年比一年更佳的營運與獲利成績與模式，所以面對碳競爭力與企業 ESG 社會責任，國產建材集團除了不缺席外，更要秉持這個創新的 DNA，超前部署2050年，完成碳中和淨零碳排的碳競爭力、與環境永續的願景。

執行長吳志仁表示，為了超前部署2050年淨零碳排目標，國產建材集團的碳管理進程，將以「盤查」、「減量」、「抵換」、「碳中和」四步驟來達成，首先全集團已獲得英國BSI的碳盤查國際認證，包括國產建材集團全台28廠以及台北與台南公司，總排碳量換算年度的總出貨量，平均生產製成每一立方米混凝土僅排碳大約3.36公斤。接下來，將陸續進行混凝土產品的碳足跡計算，預計2023年底前完成ISO14067查證及環保署碳足跡標籤申請。

至於減碳的具體作法，將透過採購低碳排原料、推動自廠與供應廠的節能減碳作為，及持續研發負碳技術來落實。如採購碳排放量低的水泥，還有近期研發的石灰石粉優化配比，均有利於達成減碳目標；除了自有廠區動能設備更新外，也協助砂石商低碳轉型；同時研發負碳技術，如碳礦化混凝土，可從工業排放物捕獲的二氧化碳，轉化為奈米礦物質，並永久嵌入混凝土中，這項全台首創碳礦化的混凝土創新科技，先前已取得台灣營建研究院 CETES 新材料新工法的國家級認證。

同時擬定七大策略，從製程優化／能效提升、運具電動化／低碳物流、再生能源／綠色採購、綠色設計、負碳技術（碳封存）、自然解方（碳匯），以及碳抵換，短中長期逐步達到2050淨零碳排目標。因此廠區將採用高效率節能設備，引進電動預拌車、小客貨車，裝設太陽能發電設備；並研發客製化低碳配比設計，導入混凝土碳封存技術，透過土地資產活化，投入植樹造林，以及台北港埠通商的熱風爐將改為燃氣以執行碳抵換專案。

國產建材實業的碳管理目標，是希望2030年全區各廠及辦公室排放量較2022年下降30%，2050年達到碳中和的目標。以運具電動化與低碳物流來說，將引進全台第1款純電動預拌車，預計2050年全面替換全台各廠預拌車，預估每台預拌車減碳比例高達35～50%，減碳力相當強大。