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浩鼎新任執行長王慧君：未來每年提出二、三項 IND 申請

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

浩鼎（4174）新任執行長王慧君表示，浩鼎投入新藥研發將更聚焦，未來幾年將以 ADC（抗體藥物複合體）為研發主軸，今年底就有一項 ADC 藥物 R-992 將提出一期臨床試驗申請（IND），後續也會就不同區域，每年提出二、三項 IND 為目標。

王慧君是今年6月初被延攬加入浩鼎擔任新執行長，加入浩鼎之前，她曾任必治妥施貴寶（BMS）集團副總裁暨全球癌症法規科學負責人。她說明，自己原本在 BMS 仍可繼續任職五、六年，並非屆齡退休才決定返台，加入浩鼎共同開創台灣生醫產業這項使命，包括她個人及家人非常贊同。

王慧君表示，加入浩鼎之後希望協助公司更聚焦公司的發展方向，目前最看好的是 ADC 未來發展，浩鼎自身擁有抗體、Linker（連接子）的專業技術，同時也具備小分子藥物合成能力。浩鼎研發長賴明添說明，公司目前擁有自己的抗體及 Linker 技術，再搭配國際上已做到三期臨床的小分子藥物，未來可發展最具競爭力的 ADC 藥物。

浩鼎的第一項 ADC 藥物 R-992 預計年底提出 IND 申請，未來公司也將以每年二、三個不同區域 IND 申請為目標。至於浩鼎原本的 Globo Ｈ 抗體新藥也會加快速度完成臨床試驗。王慧君強調，在新藥臨床試驗過程中，生物統計的專業應用特別重要，但是國內生技公司鮮少專門聘請生物統計人才加入團隊，浩鼎目前已內部規劃的相關人才大致到位。

另外，浩鼎今年7月董事會也曾決議，向 Ablexis 公司授權取得「Nectin-4人源抗體序列」全球權利，未來將可應用於研究、開發、生產及銷售以 Nectin-4 為標的之各種抗癌新藥，如 ADC、雙特異性抗體新藥等。此授權可強化浩鼎創新抗癌產品線組合，充實公司中長期發展佈局。

浩鼎

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