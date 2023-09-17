鼎泰豐開出高薪57K要搶人 北市就服處現場徵才逾千個工作機會

金秋之際，各行各業求才再創高峰，現在正是提前卡個好職缺的最佳時機。台北市就業服務處自9月18日至9月22日邀集23家國內知名企業辦理徵才，包括餐飲旅宿、娛樂休閒、門市零售、生產製造、水電消防、消毒環衛、醫療、居家照服等，共釋出1,115個工作機會，歡迎社會新鮮人、求職、轉職、中高齡及二度就業需求的民眾，親臨台北市各就業服務站參加現場徵才活動。

本週徵才廠商有饗樂餐飲（Q burger）、鼎泰豐、和德昌（麥當勞）、三商餐飲、乾杯、亞企食材科技、台灣森永製菓、仙妮蕾德餐旅管理(茹曦酒店)、敦謙國際（雀客旅館）、三商家購（美廉社）、全家便利商店、大潤發、家福（家樂福）、星聚點、錢櫃、永佳寵物（哈哈窩）、奇威行（奇威名品）、康成志業、北國霖、威翔環衛國際、振興醫院、喜安健康長期照顧、誠實居家長照，共計23家企業。

北市勞動局高寶華局長表示，維持良好的工作表現來自內在動力與外在激勵，企業除提升福利待遇及提供友善職場，並給予員工持續學習成長的教育培訓，努力與收穫成正比，是從工作中獲得成就感與自我實現的重要因素。本次徵才亮點「鼎泰豐」曾評選為全球十大特色餐廳之一，提供福利如語言、禮貌、激勵獎金、節慶禮券等，亦重視員工健康及教育訓練，共釋出130個工作機會，其中料理廚師高薪57K，餐飲服務及收銀專員月薪48K，傳菜品檢員46K、洗碗作業員43K及點心學員42K，9月19日就在艋舺站現場徵才，歡迎有志於餐飲業的朋友務必前來面試。

此外，北市持續推動「疫後改善缺工擴大就業方案」補足就業市場的人力缺口，本週有「乾杯、Q burger、亞企食材、敦謙（雀客旅館）、茹曦酒店、星聚點、錢櫃」共7家廠商，職缺多為餐飲服務、廚師助理、房務員及清潔員，除了原薪資外，經就服站推介錄用後將給予最長12個月之「專案缺工就業獎勵」（一般身分失業勞工每月6,000元、中高齡等特定對象失業勞工每月1萬元），有意求職、轉職的民眾，務必把握直接加薪的大好機會。

本週徵才廠商類別多元，其中「威翔環衛」提供無經驗可學習之消毒防治師，高薪上看50K；服飾名店「奇威名品」看好未來市場，釋出多名儲備銷售人員、數位社群專員、行銷企劃專員職缺，月薪上看45K；「永佳寵物」美容師可挑戰10萬元高薪。餐飲業部分，「Q burger」儲備店經理42K，「乾杯」正職店員41.5K、計時社員時薪260元，「麥當勞」正職服務員可達39K、餐廳襄理38K，「亞企食材」廚師38K；「三商餐飲」門市儲備幹部35K；臺灣知名牛奶糖製造商「森永」徵求現場作業員33K，期許透過食品傳達企業價值與感動。

另外，開出工程類職缺有「北國霖」機電消防設備維護工程師37K，「茹曦酒店」機電工程師36K；「振興醫院」房務課環境衛生員30K、警衛人員時薪205元。在零售業方面，「全家、美廉社、大潤發、家樂福」皆開出全時與部分工時職缺，廠商表示能依需求安排就近上工及彈性兼職，欲藉由此次徵才，協助產業找到優秀人才，同時讓求職朋友有多元選擇，順利找到理想工作。

就服處強調，本週現場徵才活動地點，9月18日在景美站、9月19日在艋舺站、北投站、內湖站、南港東明站、西門站舉辦，9月20日在西門站舉辦，9月21日在信義站、艋舺站、南港東明站、西門站舉辦，9月22日在北投站舉辦，上述活動時間除9月19日艋舺站為下午1至4時外，其餘皆為下午2至4時。勞動局篩選之優質廠商，本年度在北市皆無發生重大勞資爭議、違反勞動法令且情節重大，或發生無薪假等狀況，求職朋友可放心面試。