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減塑新生活！台大教授指「永續森林製衣」 將成紡織業成長火箭

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
ESCURA 艾思品牌長黃孟倪介紹「永續森林製衣」及「ESCURA 清輕衣」的理念與特性。（圖／艾思提供）
ESCURA 艾思品牌長黃孟倪介紹「永續森林製衣」及「ESCURA 清輕衣」的理念與特性。（圖／艾思提供）

聯合國《全球塑膠公約》將在2024年提出實質性條文制定，建立具有法律約束力的目標；我環保部已設定2030年塑膠減量目標，減塑將成新生活運動。過去台灣之光的機能布，全都是以石化聚酯纖維為基礎的創新，森林系教授柯淳涵指出，在全球減塑趨勢下，台灣森林結合紡織工業創新，「永續森林製衣」有望成為紡織業下階段成長火箭。

台灣可持續紡織品製造商 ESCURA 艾思創意樂活，首創業界永續森林製衣，推出第一款稱為森林衫「ESCURA 清輕衣」。ESCURA 艾思品牌長黃孟倪表示，這項產品是從消費者的舒適生活出發，充分發揮永續森林材質特性，創造出在透氣、抗菌、除臭、護膚、減壓等功能上成效卓越的肌能衣，具有親膚和療癒特性，也是紡織業回應全球減碳、減塑的期待。

台灣紡織業即將面對的重大挑戰。近十年來台灣紡織業迎來浴火重生的復興，依靠的是高科技機能性布料，其全球市占率高達七成。而這些台灣之光的機能布，全都是以石化聚酯纖維為基礎的創新。聯合國《全球塑膠公約》於今年五月召開第二輪談判會議，目標於2024年底提出實質性條文制定，建立具有法律約束力的目標並付諸實施。這將是繼《巴黎氣候協定》後，最重要的環保條約。面對這個和減碳淨零目標緊密相扣的全球減塑行動，政府和產業都需要及早作出佈局準備。

台大實驗林管理處副處長、台大森林系教授柯淳涵表示，使用可再生生物資源，取代來自化石來源的塑膠原料，早已廣被認可為淨零減碳的重要途徑，因此目前全球各主要國家，莫不全力發展相關技術。台灣若能持續探索永續森林製衣，將有機會發展成為繼聚酯纖維機能布後的另一個成長火箭；同時也為台灣的永續循環經濟與農業發展，共創新的機會。

柯淳涵表示，科學家從蠶絲的養育和生產中得到啟發，幾個世紀以來持續發展能將木材製作成類似蠶絲纖維的技術。萊賽爾纖維（市場俗稱天絲）所以獲得全球環保團體的歡迎，不光是它能利用永續農林資源作出和真絲特性媲美的纖維，還在於它的環保製程使用無毒、99.5%可回收利用的有機溶劑。

柯淳涵表示，目前歐洲國家在這個領域處於全球領先地位。考慮到台灣國土面積有高達60% 以上為森林覆蓋以及廣大未利用的農林剩餘物的資源，並有強大的紡織工業創新能力，如果能結合發展，應該有很好的機會。

身著「ESCURA 清輕衣」森林療癒師林家民在森林公園帶領森林療癒，感受「永續森林製衣」、與芬多精和肌膚的無阻隔接觸。（圖／艾思提供）
身著「ESCURA 清輕衣」森林療癒師林家民在森林公園帶領森林療癒，感受「永續森林製衣」、與芬多精和肌膚的無阻隔接觸。（圖／艾思提供）
「ESCURA 清輕衣」不僅具有「永續森林製衣」的理念，更可應用在日常生活之中。身著「ESCURA 清輕衣」做瑜珈，體驗清輕衣給肌膚無負擔的自由呼吸。（圖／艾思提供）
「ESCURA 清輕衣」不僅具有「永續森林製衣」的理念，更可應用在日常生活之中。身著「ESCURA 清輕衣」做瑜珈，體驗清輕衣給肌膚無負擔的自由呼吸。（圖／艾思提供）

環保 減碳

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