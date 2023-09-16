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ESG新潮流！永續森林製衣結合森林療癒及環境教育 企業ESG活動新選擇

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
今日「療癒.森林」活動，瑜珈美學Yumi 老師帶領瑜珈頌缽療癒，體驗清輕衣給肌膚無負擔的自由呼吸。（圖／艾思提供）
今日「療癒.森林」活動，瑜珈美學Yumi 老師帶領瑜珈頌缽療癒，體驗清輕衣給肌膚無負擔的自由呼吸。（圖／艾思提供）

台灣領先的可持續紡織品製造商 ESCURA 艾思創意樂活今（16）日舉辦「療癒.森林」企業客戶體驗活動，邀請企業ESG相關經理人穿上全新森林衫「ESCURA 清輕衣」，走進大安森林公園，參與森林療癒和瑜珈頌缽等活動，全身心體驗企業ESG活動對個人和環境巨大影響。這種創新結合責任採購、身心療癒、及環境教育的全方位活動模式，勢將成為積極參與ESG活動企業在淨灘之外的進階新選擇。

被稱為森林衫的 「ESCURA 清輕衣」是此次發表的核心產品。ESCURA 艾思品牌長黃孟倪形容，這是「90% 來自永續森林，會呼吸的肌能衣」全新概念，是台灣紡織業回應全球減塑挑戰的重大創新。

他表示，「ESCURA 清輕衣」的主要原料90%為萊塞爾纖維，曾榮獲2002年歐盟「歐洲環保大賞」的「可持續發展技術獎」。這次的新產品更引入德國專利技術，將褐藻精華、礦物質鋅等機能成分永久嵌入纖維中，使得衣物除了有天絲般柔滑觸感、透氣快乾的物理特性外，還具備抗菌、除臭、抗UV、以及抗自由基等多項肌能，重新定義了親膚舒適的高標準。

除了首創森林衫，艾思還攜手策略合作夥伴森林邦公司，規畫一整套包含「穿裝樂活、身心療癒、環境教育」的全方位企業提案，旨在協助關注ESG議題的企業，有效滿足永續經營報告裡需要重點處理的環境責任和員工健康福祉、身心療癒需求。

黃孟倪說，「療癒.森林」活動代表了艾思對永續紡織承諾的一個新起點！艾思從消費者的舒適生活出發，充分發揮永續森林材質特性，創造出在透氣、抗菌、除臭、護膚、減壓等功能上成效卓越的肌能衣，它的親膚和療癒特性，能協助身處高度壓力下的員工，得到舒緩和身心療癒；完全不用石化聚酯纖維的環保設定，回應地球對紡織產業在減碳、減塑方面作出貢獻的期待。

森林邦執行長洪志遠表示，作為致力於推廣森林療癒和愛好森林永續的創業者、非常高興艾思能走在世界的前沿，在台灣推出永續森林材質的肌能服。他觀察，近兩年許多企業和地方政府提出合作案，都要求協助規劃整套符合ESG和地方創生的森林療癒活動。在設計活動服裝時，總要思考除了純棉之外能否找到更好的材料選擇，既要滿足舒適、機能；還要兼顧環保永續的要求。

洪志遠表示，艾思森林衫提供全新選擇，將成為未來為企業提供ESG森林療癒活動的必要元素，參加者在享受放鬆療癒的同時，還能認識森林永續木材利用的每個階段：從植樹、成材、到紡紗製衣等與減碳相關的永續議題。現在企業除了淨灘之外，還能走進森林，為員工、企業、環境創造一個三贏的療癒體驗。

今日「療癒.森林」體驗活動，在半天時間裡濃縮展示了未來企業ESG活動的精華。活動以永續森林、樂活織品等永續課題的分享開場；隨後在台灣第一位林務局（現改制為林業及自然保育署）認證的森林療癒師林家民帶領下，穿上森林衫走進森林公園進行森林療癒體驗；之後，瑜珈美學Yumi 老師引領大家進行60分鐘的瑜珈伸展和頌缽音療放鬆。

甫獲得2023年天下永續公民獎的綠藤生機執行長鄭涵睿夫婦也受邀參與這次體驗活動。「綠藤自2010年創立以來一直抱著兩個相信：商業可以作為正向力量帶來改變；永遠可以有更好的方式對待自己以及我們生存的環境。」鄭涵睿在現場體驗後如此分享。他表示，艾思提出創新的永續倡議時，不只和綠藤的企業理念不謀而合，更解決了我們在企業責任採購（支付）和員工健康關懷方面的兩大需求。一直以來綠藤不吝於投資在員工福祉和心靈成長領域，「我迫不及待想和夥伴們展開這個新方案的探索！」

天下永續公民獎得獎者綠藤生機執行長鄭涵睿今參與「療癒.森林」活動，分享他對ESG願景及活動體會。（圖／艾思提供）
天下永續公民獎得獎者綠藤生機執行長鄭涵睿今參與「療癒.森林」活動，分享他對ESG願景及活動體會。（圖／艾思提供）
ESCURA 艾思創意樂活今舉辦「療癒.森林」體驗活動，經理人穿上全新森林衫「ESCURA 清輕衣」，在森林療癒師林家民帶領下，走進森林，感受森林氛圍。（圖／艾思提供）
ESCURA 艾思創意樂活今舉辦「療癒.森林」體驗活動，經理人穿上全新森林衫「ESCURA 清輕衣」，在森林療癒師林家民帶領下，走進森林，感受森林氛圍。（圖／艾思提供）

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