ESG新潮流！永續森林製衣結合森林療癒及環境教育 企業ESG活動新選擇

台灣領先的可持續紡織品製造商 ESCURA 艾思創意樂活今（16）日舉辦「療癒.森林」企業客戶體驗活動，邀請企業ESG相關經理人穿上全新森林衫「ESCURA 清輕衣」，走進大安森林公園，參與森林療癒和瑜珈頌缽等活動，全身心體驗企業ESG活動對個人和環境巨大影響。這種創新結合責任採購、身心療癒、及環境教育的全方位活動模式，勢將成為積極參與ESG活動企業在淨灘之外的進階新選擇。

被稱為森林衫的 「ESCURA 清輕衣」是此次發表的核心產品。ESCURA 艾思品牌長黃孟倪形容，這是「90% 來自永續森林，會呼吸的肌能衣」全新概念，是台灣紡織業回應全球減塑挑戰的重大創新。

他表示，「ESCURA 清輕衣」的主要原料90%為萊塞爾纖維，曾榮獲2002年歐盟「歐洲環保大賞」的「可持續發展技術獎」。這次的新產品更引入德國專利技術，將褐藻精華、礦物質鋅等機能成分永久嵌入纖維中，使得衣物除了有天絲般柔滑觸感、透氣快乾的物理特性外，還具備抗菌、除臭、抗UV、以及抗自由基等多項肌能，重新定義了親膚舒適的高標準。

除了首創森林衫，艾思還攜手策略合作夥伴森林邦公司，規畫一整套包含「穿裝樂活、身心療癒、環境教育」的全方位企業提案，旨在協助關注ESG議題的企業，有效滿足永續經營報告裡需要重點處理的環境責任和員工健康福祉、身心療癒需求。

黃孟倪說，「療癒.森林」活動代表了艾思對永續紡織承諾的一個新起點！艾思從消費者的舒適生活出發，充分發揮永續森林材質特性，創造出在透氣、抗菌、除臭、護膚、減壓等功能上成效卓越的肌能衣，它的親膚和療癒特性，能協助身處高度壓力下的員工，得到舒緩和身心療癒；完全不用石化聚酯纖維的環保設定，回應地球對紡織產業在減碳、減塑方面作出貢獻的期待。

森林邦執行長洪志遠表示，作為致力於推廣森林療癒和愛好森林永續的創業者、非常高興艾思能走在世界的前沿，在台灣推出永續森林材質的肌能服。他觀察，近兩年許多企業和地方政府提出合作案，都要求協助規劃整套符合ESG和地方創生的森林療癒活動。在設計活動服裝時，總要思考除了純棉之外能否找到更好的材料選擇，既要滿足舒適、機能；還要兼顧環保永續的要求。

洪志遠表示，艾思森林衫提供全新選擇，將成為未來為企業提供ESG森林療癒活動的必要元素，參加者在享受放鬆療癒的同時，還能認識森林永續木材利用的每個階段：從植樹、成材、到紡紗製衣等與減碳相關的永續議題。現在企業除了淨灘之外，還能走進森林，為員工、企業、環境創造一個三贏的療癒體驗。

今日「療癒.森林」體驗活動，在半天時間裡濃縮展示了未來企業ESG活動的精華。活動以永續森林、樂活織品等永續課題的分享開場；隨後在台灣第一位林務局（現改制為林業及自然保育署）認證的森林療癒師林家民帶領下，穿上森林衫走進森林公園進行森林療癒體驗；之後，瑜珈美學Yumi 老師引領大家進行60分鐘的瑜珈伸展和頌缽音療放鬆。