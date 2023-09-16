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睽違28年！台北漢來大飯店10月上旬試營運 鎖定國際會展及商務旅客

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
台北漢來大飯店外觀。台北漢來大飯店提供
台北漢來大飯店外觀。台北漢來大飯店提供

睽違28年、漢來飯店事業群迎接全新里程碑。台北漢來大飯店正式宣告10月上旬啟動試營運，秉持「漢來式感動服務」精神，飯店具備兩大國際奢華酒店服務認證標竿的金鑰匙及英式管家團隊，為注重旅行細節的商務旅客，提供無微不至貼心服務，425間客房均採用現代簡約奢華風格設計，整合智能語音管家及環控系統；餐飲除最高可容納1200人的國際宴會廳外，首波開放餐廳聚焦「一座餐檯就是一家Fine Dining 餐廳」的升級版自助餐廳、東方樓頂級粵菜、大廳酒廊與烘焙坊的多元餐飲選擇，邀請旅客搶先體驗全新型態的智慧奢華飯店。

為迎接首批入住旅客，台北漢來精選日本超人氣生吐司品牌「嵜本SAKImoto bakery」，為飯店量身打造期間限定的客房專屬迎賓點心─香草奶油磅蛋糕，選用SAKImoto日系麵粉、頂級馬達加斯加香草籽及紐西蘭天然奶油，以古法製作的日曬鹽並提高奶油比例，使蛋糕呈現潤澤綿密、香濃不膩口感，向每位入住旅客傳遞源自南台灣的熱情款待與初心。

台北漢來客房自13坪至160坪不等，延續飯店整體現代設計風格元素，搭配大片落地觀景玻璃，簡潔俐落的現代設計語彙，詮釋寬敞舒適的住宿空間，配置4K智慧旅館電視系統搭載投影功能、中英日智能語音管家Aiello小美犀整合環控系統，全面提供直覺式、個性化的智慧體驗。客房採用英國百年名床斯林百蘭與席夢思頂級床墊、Nespresso Vertuo膠囊咖啡機等設備，致力為賓客提升卓越享受。

隨國際會展、活動及宴會需求逐漸復甦，台北漢來大氣擘劃包含3大廳、5小廳的國際宴會廳，挑高7.5米無樑柱空間，由新加坡國際知名設計團隊DP Design操刀，璀璨華麗的管柱狀水晶吊燈與全台最長環場LED，展現無與倫比氣勢；此外，為滿足國際及本地商務會議、主題年會、新品發表會、小型展演、VIP活動的中小型場地需求，也同時貼心規劃5間多功能會議室及交誼廳，配備120吋P2 LED電視牆、Bose智慧型藍芽音響、4K矩陣分布系統、Barco無線投影、4K錄影系統頂級規格會議設施，容納人數自21至156人不等，協助每位尊榮貴賓的活動圓滿完成。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北漢來大飯店客房。台北漢來大飯店提供
台北漢來大飯店客房。台北漢來大飯店提供
台北漢來大飯店大廳。台北漢來大飯店提供
台北漢來大飯店大廳。台北漢來大飯店提供
台北漢來大飯店國際宴會廳。台北漢來大飯店提供
台北漢來大飯店國際宴會廳。台北漢來大飯店提供

漢來大飯店 餐飲 漢來飯店

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