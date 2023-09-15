捷運萬大線第二期工程 善用「BIM整合技術」克服困難布局永續

捷運萬大線第二期CQ890區段標工程即將進入重要的基礎施工階段，由於工區中錯綜複雜的地下管線和重要的民生管線，施工面臨困難和風險。在進行本區段標工程後，施工廠商將進行全線管線試挖和排水箱涵縱走調查等工作，以確認管線圖資與實際位置之間的差異，施工團隊不僅需要整合全線各類管線的路徑，還需要在有限的地下空間中避開橋墩基礎，尋找最佳的重大管線遷移路徑，以排除橋樑基礎位置對施工的障礙，以便進行高架橋基礎的施工。

捷運局二工處表示，為克服這些困難，並確保詳細了解各重要管線的路徑，以便彈性調整基礎位置，避免施工造成損害風險，本標施工團隊特別採用了BIM建築資訊模型（Building Information Modeling）技術，這一技術將地下管線根據類別建立完整的3D資訊，不僅能夠準確呈現管線的位置，還能夠幫助模擬和規劃靠近重大管線的施工過程。捷運局二工處進一步強調，雖然BIM技術目前已廣泛應用於各類工程，但在長達6.6公里的地下管線模型建置上，這是首次嘗試，特別是在台北大都會區地下管線資料複雜的情況下，建立模型需要耗費時間和精力。

然而，借助本次捷運建設的機會，重新建立道路下方管線的詳細資料，對於日後捷運沿線地下管線的生命週期營運和維護將大有助益。北市捷運局表示，除了將持續協助新北市政府推動改造城市捷運工程外，將以捷運局的工程經驗和先進技術，為捷運沿線城市的永續發展做出前瞻性的布局和貢獻。

今(15)日上午，由台北市捷運局局長鄭德發及新北市捷運局局長李政安共同率領施工團隊，舉行簡單隆重基樁動工祈福儀式，今日橋墩基樁工程開始施工，除展現CQ890區段標工程團隊利用工程程技術克服地下管線障礙初步成果，並象徵萬大二期工程已開始進入結構主體重要施工階段，二工處將持續帶領捷運施工團隊，持續努力逐步克服施工困難及障礙，早日達成捷運萬大二期通車之目標。