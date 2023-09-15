裕隆長期展望「穩定」 中華信評：日產股利挹注減少

中華信評今（15）日將裕隆汽車（2201）長期評等展望由「正向」調整為「穩定」，信用評等「twBBB+/twA-2」，中華信評認為，儘管裕隆汽車核心汽車製造業務的獲利有所改善，但來自裕隆日產的現金股利大幅減少可能使裕隆汽車的EBITDA 產生能力難以在未來一至兩年恢復，借款對 EBITDA比要改善至遠低於4倍的水準， 可能需要花費較先前預期更久的時間。

中華信評表示，截至 2023 年 6 月 底，裕隆汽車持有裕隆日產（2227） 47.83%的股份，日本日產汽車公司則持有 40%的股份。因此裕隆汽車能獲得依裕隆日產前一年度的獲利而產生的現金股利，而裕隆日產的現金股利過去向來是裕隆汽車的主要現金流量來源，不過該金額由2021年的新台幣26.6億元減少至今年的10.4億元，對裕隆的EBITDA佔比也由40.6%一路下滑，預期今年佔比落在29.3%。

在電動車市場抬頭的趨勢下，日產電動車發展進度落後、定價與大陸本土品牌相比也缺乏競爭力 ，再加上大陸官方的本土產業扶持政策，諸多利空因素下，中華信評預測，2023 年全年日產品牌乘用車在中國大陸市場的銷售 量將下滑 20%至 25%。在推出新車款的支持下，2024 年日產的銷售量可望有所反彈，但與中國大陸整體乘用車市場相較，其成長可能仍相對溫和。

中華信評表示，日產多款熱門車型的改款以及納智捷新型電動 SUV 車型推出，可望使裕隆汽車 2024 年的銷售量在 2023 年下滑低個位數後，成長 30%至 35%。產量提升應有助於提升裕隆汽車的整體產能利用率，並進一步為該公司的營業利益提供支撐。

中華信評分析，裕隆EBITDA 在未來一至二年內可能持續降低，而有所改善的核心製造業務獲利應可為整體 EBITDA 提供部分支撐，預期2023年至2024年的借款對EBITDA值會維持在4.4倍至4.7倍間，不過可能較難以在這段期間改善至低於4倍水準，因此長期評等展望由「正向」調為「穩定」。