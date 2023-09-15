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可樂旅遊、中華職棒首度攜手 號召200位球迷前進東京巨蛋

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
可樂旅遊x中華職棒首度攜手，號召200位球迷前進東京巨蛋。可樂旅遊提供
可樂旅遊x中華職棒首度攜手，號召200位球迷前進東京巨蛋。可樂旅遊提供

可樂旅遊跨界與「中華職棒大聯盟」合作，力邀200位球迷前進日本攻蛋。睽違六年再度舉辦的「亞洲職棒冠軍爭霸賽」，將在11月16日至11月19日於日本東京巨蛋舉行，對此，可樂旅遊獨家規劃「2023亞洲職棒冠軍爭霸賽in東京」自由行6日，每人最低43,800元起（含稅），安排入住市區飯店，享機場／飯店／球場專車接駁服務，凡參團的球迷朋友們可獲得中華隊應援球衣，在內野專屬加油區熱血吶喊，還有機會與球員、啦啦隊近距離互動。

官方唯一指定「台灣應援團」只在可樂旅遊！

「2023亞洲職棒冠軍爭霸賽in東京」自由行6日，將安排旅客搭乘星宇航空前往東京，入住淺草橋、蒲田等市區酒店，讓球迷在看球之餘，也能自由到市區觀光、購物、吃美食。遊程規劃11/15、11/16兩個出發日，球迷們如選擇11/15抵達東京，隔天再前往觀賽，回程能與球員搭乘同航班返台；若11/16出發，一下飛機即有專屬接駁車前往東京球場，無論哪一天，中華隊的精彩賽事絕不漏接。

想近距離一窺球員與啦啦隊的魅力風采嗎？報名可樂旅遊「台灣應援團」行程，獨家參加球星、啦啦隊見面簽名會，除此之外，現場還有抽獎活動，有機會可以抱走中華隊「全隊簽名球」！「2023亞洲職棒冠軍爭霸賽in東京」自由行6日，包含：「台灣VS日本」、「台灣VS南韓」、「台灣VS澳洲」對戰組合，及季軍戰或冠軍戰的內野門票共4張、中華隊應援球衣1件，球迷可於「台灣應援團」專屬區支持國家隊。觀看比賽外，行程加碼贈東京巨蛋野球殿堂博物館門票，為這趟假期製造更多棒球的熱血回憶。

「安打啦！ 安打！ 全～壘～打～」心動不如馬上行動，【2023亞洲職棒冠軍爭霸賽in東京】自由行六日將於9月19日上午10點準時開賣，快揪上你的球友們報名，直衝日本東京巨蛋，高舉你的雙手，為最強中華隊應援吶喊。

HOTEL TAVINOS淺草。HOTEL TAVINOS提供
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東京 中華職棒 日本

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