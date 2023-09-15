信義房屋梁仁杰律所轉職當房仲 盼「從不同角度助人」

笑稱自己「個性雞婆」的梁仁杰，進入信義房屋當房仲已經10年，過去他就讀法律系、畢業後也曾在法律事務所工作，因為想從不同面向幫助他人，選擇轉職房仲業。憑藉這股初衷加入信義房屋，梁仁杰無論是大案小案，都用心分析物件優缺點、協助打掃屋況，加上積極和同事溝通，善用信義房屋直營房仲優勢，很多同業賣不掉的物件，到了他手上，都能快速成交，深獲屋主信任。

任職於新莊總站店的梁仁杰，接到客戶吳小姐（化名）的委託，打算出售一戶套房物件，不過，這戶套房因總價僅300多萬，又因長期出租，屋況不是十分理想，尤其地板有陳年的髒汙，「大概猜想得到，為什麼同業賣了1年半，房子還是沒賣出去。」

但考慮到吳小姐確實有資金運用需求，梁仁杰仍積極構思銷售策略。首先，他帶了清潔劑和打掃用品，親自把套房屋況打理乾淨，並把屋內家具擺設加以調整，讓賞屋的人對房子更容易有好印象；接著，他仔細分析這戶套房的優缺點，並事先詢問貸款事項，鎖定適合的買方客群後，更發揮信義房屋直營房仲的優勢，積極和同事說明、溝通。最後，在梁仁杰與同事積極帶看下，1星期內，這戶遲遲銷售不出去的套房，順利簽約成交，讓吳小姐放下心中大石。

「以人為出發點，又是我能力所及，不管獎金多少，我都希望能夠幫助客戶解決問題。」梁仁杰笑說，當初從法律事務所轉職至信義房屋，目的就是希望能夠從不同領域協助他人解決問題，這也成為他10年工作生涯的成就感來源。

這樣的想法，與信義房屋創辦以來，一向秉持「以人為本、先義後利、正向思考」的企業理念不謀而合。梁仁杰認為，公司及分店一致的氛圍，讓他覺得認同、喜愛，入行的初衷得以不斷延續，也使這份工作成為能長久經營的事業。