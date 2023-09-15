看好半導體設備動能 新加坡商精銳 Innogrity 強攻海外

根據SEMI報告，2022年全球半導體製造設備出貨金額相較2021的1,026億美元增長5%，創下1,076億美元的歷史新高。SEMI更預測2024年半導體設備市場會重新恢復增長，預計將以15%的增速重新恢復到1,000億美元以上。

聚焦全球半導體趨勢的SEMICON Taiwan 2023甫盛大落幕，參展廠商上千家，其中，新加坡商精銳公司Innogrity Pte. Ltd今年首次參與SEMICON Taiwan 2023盛會，因看好全球高端半導體封測設備市場，積極拓展遍及歐美日韓、東南亞和台灣等客群，目標著重在客戶客製化服務，當客戶有某個產品線的需要時，公司和客戶協力研究出最適合的產品線。

新加坡商精銳有限公司Innogrity Pte. Ltd技術團隊，致力於全球高端半導體封測設備的研發應用、工廠智慧化的研發應用，公司表示，這次參展中的激光雷射切割機（Laser）、轉塔分選機（Turret）、智能自動化包裝線（ERX）本次想在海外市場推廣的三大產品。公司的激光雷射切割機（Laser），採具專利的光源設計，可取代傳統刀片切割，實現無耗材無水非接觸式的切割，可幫助生產過程中提升更高效率。

精銳Innogrity 認為，最大的挑戰應該來自於公司還要更優化產品線規劃，以開發更大的市場，並做好售後服務，以此來增加精銳的產品附加值。解決這個問題的最優解決方式，就是跑的比別人快，在別人用第一代/第二代產品之際，第三代/第四代產品就快推出最新解決方案，比如Innogrity Pte Ltd採用第三代採用無縫隱形切割技術的激光雷射切割機正在導入到市場中，這項技術是業界比較先進的技術。

近兩年拓展海外市場產品導入成功，公司服務的客戶群體除了涵蓋國內外一、二線知名製造大廠，近兩年從客戶端所獲得的認可，公司的營收有了顯著的成長，「精銳Innogrity除了以產品/技術為首要，更重視服務客戶的效率，技術及服務永遠是硬通貨。」新加坡商精銳有限公司Innogrity Pte. Ltd負責人說道。