新光三越鑽石塔開幕帶動？東區小宅奪買租單價雙冠王

東區商圈繼2006年SOGO台北復興館開幕後，睽違17年再度迎來新百貨。正義大樓都更案「Diamond Towers 台北之星」的商場「新光三越台北忠孝店」，9月啟動試營運，為東區發展增添遠景，商圈的小宅房價與租金行情，也高居北市五大百貨商圈之冠。

台灣房屋集團趨勢中心根據實價資料，統計今年台北市五大百貨商圈，20坪內的小宅房價與租金行情，喜迎新百貨的東區商圈，小宅買賣均價109.2萬元、單坪月租金1940.7元，勇奪五大商圈的買租單價雙冠王。不過租金毛投報率略遜於全市平均，與信義商圈同樣僅約1.8%；倒是西區的站前、南西商圈，投報表現出色，均有2.6%的高水準，置產收租的效益頗佳。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，大型百貨的品牌多元、集客力強，若有多家百貨串聯人潮，商圈發展也更加樂觀；且台北市五大百貨商圈，大多享有便捷交通，包括東區的忠孝復興站、信義的市政府站、南西的中山站，以及站前的台北車站，均為旅運量前十的捷運大站，受惠人潮帶動錢潮，周邊不僅商業繁榮，還憑藉完善的生活機能，吸引小資通勤租屋族，進而推升附近的小宅租金，因此除了自成一格的天母外，北市指標百貨商圈的租金行情都高於全市平均。

張旭嵐並指出，勇奪房價與租金雙冠王的東區商圈，不但有新光三越及大巨蛋SOGO的話題拉抬，近年還有一些低總價的危老新案釋出，使當地的小宅均價及租金雙雙走揚，但由於房價水位突破百萬元，因此稀釋租金投報表現。

西區的站前、南西兩大商圈，房價雖只有東區的6~7折，但租金投報率卻比東區耀眼。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，站前商圈與南西商圈，長期以來著重商業發展，房市以商辦、店面為主，因此住宅供給不多，且周邊小宅的屋齡又大多逾30年，所以成交均價相對平實，租金行情也因租賃選擇少而走高，使西區兩大商圈租金毛投報率達到2.6%，稱霸北市五大百貨商圈，對以收租為目標的置產族而言，算是頗理想的購屋選擇。