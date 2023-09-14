全台含金量最高的高鐵站在台中 上市櫃建商搶推案

軌道經濟發威，住宅、商場、商辦全向高鐵站靠攏，其中台中高鐵特區憑藉著全台最大的航母級購物城進駐而一夕爆紅，成為全台含金量最高的高鐵站，也吸引北部、中部上市櫃建商與在地豪宅建商齊聚在此推案開發。

市調統計，單計台中高鐵站兩巨頭：大華建設（2530）「大華縱橫」與達麗建設（6177）「新高鐵」的總銷金額，合計就達340億元，創下台中高鐵特區同期推案最高峰，顯見區域未來價值受到一致看好。

其中，早先進場的「大華縱橫」立基於出站到家的地段優勢，與高坪效產品定位，率先破除打炒房魔咒，去年公開後即持續領銜台中高鐵特區房市交易，更高居今年上半年烏日區預售住宅的市占率第一位。

此外，「大華縱橫」罕見配備KVM制震壁與戴雲發Alfa Safe雙制震系統，超過十項精彩公設項目，吸引了來自中部、北部的購屋族搶進。產品坪數分別有二房22至29坪、三房33至36坪、3+1房41至43坪，目前社區成交均價已突破每坪40萬元。

而預計今年第4季進場的達麗與白天鵝合作的「新高鐵」，接待中心正如火如荼搭建中，地點就設在全台最大的台中高鐵娛樂購物城正前方，利多前景眼見為憑。

此案由澳洲PTW設計團隊以國際級地標規格打造，未來將是台中高鐵特區第一座國際設計住宅，對位商務白領階級與科技新貴的喜好。產品規劃22至46坪住宅，市場詢問度十分熱烈。

此外，櫻花建設（2539）再度出手，買下台中高鐵特區新站南段929坪住二土地，每坪單價55萬元，緊鄰甫落成交屋的龍寶「園臻邸」，該基地於103年時以每坪29.88萬元標下，如今土地價格已上漲1.8倍。

而除了此塊新購入土地，櫻花建設在台中高鐵特區尚有四塊待開發土地，總計面積超過5,100坪，其中新榮和段二期採先建後售，最快將於第4季進場。

在商場方面，除了台中高鐵娛樂購物城力拚今年動工、2026年開幕之外，富旺國際（6219）首度跨足商場開發，第一站就選定台中高鐵特區，預計明年10月完工試營運，率先為台中高鐵特區補足餐飲、零售、服飾等生活機能。

而全聯超市也及時卡位高鐵特區的環河路上，以超大面積街邊店服務未來龐大的居住人口。

台中高鐵特區的三鐵三快交通優勢，也讓商辦市場相當活躍，目前推案包括「登陽ICC」、金旺盛「高鐵A+」、「高鐵ONE」等，富華創新（3056）所持有的1,376坪土地，也計畫作為商辦大樓開發。

其中，進場兩年的高鐵商辦案「登陽ICC」，今年4月以來交易升溫，最高成交價突破42.8萬元，全案最高與最低價差已拉大至每坪10萬元。