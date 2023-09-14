開發金旗下創新加速器 助新創企業登「台日新創高峰會」

開發金控（2883）旗下中華開發創新加速器東京據點今年3月正式開幕，展開台日新創串連及協助投資戶跨境發展，旗下的投資戶FunNow及Amazing Talker更入選台灣新創國家隊「NEXT BIG」，在國發會帶領下，多家投資戶共同參與今天、14日的「日本．台灣新創高峰會（Japan-Taiwan Startup Summit）」。開發創新加速器東京據點成立至今，為台灣新創團隊引入在地資源，加速落地日本的時程，已成為最新台日新創交流平台的新起點。

中華開發資本代理總經理南怡君指出，國發會近年來對於新創產業大力支持並整合資源，協助台灣新創事業在全球舞台嶄露頭角，開發資本為台灣新創產業重要串連平台，自然陪伴新創夥伴一起衝刺。南怡君進一步指出，開發資本投資領域多元，也有國際化的投資團隊，在規劃企業進軍海外策略、提供金融服務及後勤供應鏈資源的經驗豐富，因此能在新創團隊拓展海外市場過程中給予中肯建議、指引方向與分享資訊，降低營運過程中可能發生的風險，發揮「海外同鄉會」的在地支援功能效果顯著，是新創進軍國際市場的最佳夥伴，也將持續扮演產業推手的角色。

開發創新基金總經理郭大經表示，中華開發資本旗下創新基金於2017年成立創新加速器，瞄準網路雲端、物聯網、移動互聯網及次世代電子商務等四大領域進行投資；同時提供創業導師資源、企業資源媒合及各類創業課程，提供台灣新創公司一站式成長所需資源，六年來舉辦的活動近700場。

延伸台灣經驗，郭大經觀察，對於新創來說，除了資金挹注外，資源、人才與知識的國際鏈結亦為成功關鍵，而開發創新加速器東京據點作為投資戶在日本的「家」已展現實際效益，不僅提供工作及實體活動空間、相關商務諮詢、支援服務，也舉辦了多場跨國、跨界活動，協助台灣與日本創投及新創團隊進行深度交流。

郭大經指出，開發創新加速器在日本做為資源對接平台，進一步發展新創生態系，是台灣新創產業前進日本的起點，未來影響力及服務範圍將擴及開發資本生態圈中其他夥伴，且不排除結合日本資金及企業，投資台、日標的。