影／安捷航空攜手國際大廠 蒼鷹號建置空中偵察能量

安捷航空進軍普通航空產業，以嶄新面貌現身本屆國際航太展，集結航空器、雷達及紅外線製造商聯手打造蒼鷹號，聚焦空中偵察能量建置，成為第一個由民間共同推動的解決方案，盼為提升國防、海巡、監控立體化作業能量提出可行辦法。

疫情重創航空產業，專門培育我國飛航駕駛人才的安捷航空，不畏景氣低迷，自2021年投入規劃發展普通航空事業，同步引進新機，將經營重心轉向飛航能量供應，期許扮演台灣重要戰略資源的供給者，歷經兩年沉澱規劃，今年航太展上端出成果，發表提升空中偵察能量解決方案。

量身打造蒼鷹號 全新空偵利器

安捷航空與義大利飛機製造商Tecnam合作，根據臺灣國土及海洋的偵查巡邏任務需求，將專門用於執行特殊任務的P2012 Sentinel SMP，改造升級為專供情報、監視及偵察（ISR）使用的蒼鷹號（Goshawk）航空器，盼如蒼鷹一般，行動敏捷、目光銳利，有效守護國土海疆。

蒼鷹號搭載先進的全電子化航電系統、抗風能力達30節、具備優異的短場起降能力可任意起降全台及離島各機場，寬闊艙門設計更可裝載各式設備器材。

國際大廠助陣 今年底試飛登場

專為空偵任務量身打造的全新蒼鷹號，整合搭載美國雷達大廠IMSAR產製的NSP-7合成孔徑雷達（SAR）及Teledyne FLIR研發的軍規級Star SAFIRE 380-HD紅外線熱像儀，皆為目前美國及歐盟國家海巡機構所採用的高端精密設備。

NSP-7合成孔徑雷達擁有極高效能的情報蒐集能力，偵查範圍高達342公里；紅外線熱像儀Star SAFIRE 380-HD則兼具遠距、廣域、高解析、黑夜全彩成像、抗極端環境、多場景應用及多功能用途等優勢。蒼鷹號結合兩大利器，更有助於提升專業化的空偵能量，協助優化海面及地面人員作業效率。

航太展首日，台灣獨家代理Teledyne FLIR紅外線熱像儀的科力航太及IMSAR公司也親赴會場，表達對本案的重視。IMSAR董事長史密斯（Ryan Smith）與安捷航空特別在展場簽署合作備忘錄，期待雙方未來緊密合作，廣泛運用在安全防衛、地面及海面行為偵測及資源調查工作等面向。

安捷航空董事長高健祐也宣布好消息，IMSAR雷達設備依照美國國際武器貿易條例（ITAR）及出口管制規定（EAR）屬於限制出口品項，現已經取得出口許可，可望大幅縮短建置期程，並預告今年底偕同IMSAR及科力航太展開首次實測試飛，厚實民間的航空戰略資源佈署建置，邁向產業的新里程碑。

公私協力 施政更具成效

安捷航空現正持續擴大機隊編制，跨足空中觀光、勘察照測及包機等多元領域。今年1月起，安捷受金門縣衛生局委託，專機進駐金門機場，提供全年無休的空中專機服務，幫助重大傷病患立即送往本島醫院就醫，保障民眾生命安全。

高健祐表示，舉凡建設空偵能量或守護民眾生命權益的醫療專機，都是攸關全民福祉與安全的重要議題，動員民間企業充裕的飛航資源，採公私協力方式落實各項重要施政，就實質效益、建置速度或成本花費而言，絕對是最佳選項。

民間一流戰略飛航服務 媲美國機國造

安捷航空持續深耕機師培育，擁有雄厚飛行能量，全年飛行時數僅次於民用航空產業，不僅超越空勤總隊，更高於全臺所有普通航空業者的時數加總。

高健祐指出，安捷航空自始自終的企業定位不變，從早期主打的機師國育，致力解決我國航空產業人才飢荒問題，再到普通航空業成立，強調飛航戰略資源共享，都是為了滿足國家或產業對飛航資源的龐大需求。

高健祐表示，使用載人機執行空中偵巡任務，目前仍有其必要性，藉助民間力量，有助於突破建置機隊的難關，用更快更有效的方式強化空中作業能力，未來更可配合政府全力推動發展的國產自製無人機，彼此相互搭配，成為合作落實協防任務的最佳夥伴，讓空中偵巡能量更加完備。