全聯提倡「報復性烤肉月」 中秋檔期業績拚破百億元

過去幾年因疫情而無法團聚烤肉，今年終於可以大烤特烤，瞄準中秋檔期，全聯提倡「報復性烤肉月」天天烤才夠報復，推出台美日韓泰五大風格烤肉法，網羅各式生鮮蔬果魚肉、烤肉醬、香料粉、飲料等烤肉必備食材，並祭出最高回饋18%，預計今年中秋檔期業績將突破100億。

全聯今年中秋檔期針對「烤肉靈魂」醬料推出台、美、日、韓、泰五國風格烤肉醬，以及人氣名店醬料，更加碼送好康，9月8日至10月5日持福利卡買烤肉醬/香料粉單筆每滿120元贈120福利點，單筆可累贈。另外，烤肉器具，全聯看準近年來露營與戶外烤肉等商機，9月8日至12月7日推出9款吸睛好收納、好攜帶的烤肉器具，會員只需集滿3生鮮積分加購或扣除福利點0元起加購。

全聯嚴選台、美、日、韓、泰多國風格調味料，在家就能享受異國風燒烤，10月5日前持福利卡買烤肉醬、香料粉單筆每滿120元贈120福利點，歡慶中秋全聯醬料類新品齊發，也祭出超殺優惠。日本燒肉名店敘敘苑，推出新品鹽味燒肉醬，帶有檸檬香氣豐富層次，搭配雞肉、海鮮最對味，單瓶199元，10月5日前3種口味任選2瓶只要379元；另外還有韓系歐爸、歐膩最愛阿珠嬤韓式醃烤肉醬、辣味萬用醬，烤肉、醃肉都適合，買1送1平均1瓶只要71.5元。

想吃出食材清爽原味，香料粉增添香氣，全聯獨家販售「飛馬BBQ燒烤四合一調味料組合」每瓶99元，一罐抵四罐，集結黑胡椒、孜然粉、唐辛子、椒鹽粉四種口味一次滿足，10月5日前搭配「乾杯萬用燒肉醬」合購價263元，現省15元；名廚詹姆士嚴選「詹粉香草盬」以迷迭香為主軸，精選10種特色香草，每包72元；還有烤牛排必搭「味好美香蒜片」，9月16日至10月5日全聯獨家販售每包69元，全台限量15,000包。

中秋必烤的生鮮食材，全聯的品項豐富多元，喜歡原汁原味推薦來自日本北海道純淨水質與優良環境的「日本生干貝」，低溫急速凍結鎖住鮮度與甘甜，厚實Q彈「鮮凍特級中卷」，簡單鹽烤就鮮嫩彈牙。豪邁大口吃肉首推「美國單骨牛小排」和「國產去骨雞腿排」，美國單骨牛小排有豐富的霜降紋路，國產去骨雞腿排厚實鮮嫩，佐搭韓式烤肉醬、日式燒肉醬，沾烤皆宜，色香味濃。獨家新品「十三香雞胸」國產新鮮雞胸肉以十三香料配方醃漬入味，只需透過平底鍋、氣炸鍋料理，簡單好上手。

在家吃名店燒肉也沒問題，全聯中秋預購與鳥哲燒物聯名獨家新品「桂氣食足日式串燒組」，嚴選桂丁雞，職人手串5款雞肉串燒，每組售價829元；胡同燒肉聯名「豪華老饕首選燒烤組」今年也強勢回歸，精選美國肋眼、紐西蘭牛舌等5款頂級牛肉，每組2,169元。即日起至9/20，購買中秋預購烤肉商品，單筆滿千即現折50元。

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