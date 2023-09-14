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體驗中大獎感覺！老農中威力彩頭獎帶背包背走千萬現鈔

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
台彩內部人士透露，有一名逾60多歲的農民，今年中了威力彩彩券頭獎，因為不敢相信自己真的中了大獎，只為體驗真實感覺，一家三口北上領取頭獎時候，選擇親自背著1,500萬元現鈔。本報資料照片
台彩內部人士透露，有一名逾60多歲的農民，今年中了威力彩彩券頭獎，因為不敢相信自己真的中了大獎，只為體驗真實感覺，一家三口北上領取頭獎時候，選擇親自背著1,500萬元現鈔。本報資料照片

只為體驗擁抱千萬現鈔感覺。台彩內部人士透露，有一名逾60多歲的農民，今年中了威力彩彩券頭獎，因為不敢相信自己真的中了大獎，只為體驗真實感覺，一家三口北上領取頭獎時候，選擇親自背著1,500萬元現鈔，走出樂透指定金融機構兌換場所，坐高鐵回家。

這名頭獎得主是一位年逾60歲的男性民眾，領獎當天也捐出相當多錢，幫助弱勢，雖然勸說領取高額現鈔在身上不安全，但中獎人堅持，台彩最後選擇配合。

台彩內部人士透露，領獎當天，這名60多歲老農與妻子、兒子一同前來，令人注意到的是，頭獎得主與妻子、兒子一人背了一個後背包，完成兌獎後，老農向提出的第一個要求，就是要先領取2,000萬元現鈔，

經由詢問，一家三口為了體驗真正中了頭獎的感覺，在領獎前一天，特地到台北士林夜市買了三個後背包，可以裝滿千元鈔票。台彩聽了，不禁感到驚訝，詢問這名頭獎得主，為什麼要領取這麼多現鈔，且勸說2,000萬現鈔很重、也不安全。

這名60歲老農笑著回答：「因為我想要體驗一下真正中了頭獎的感覺。我要把錢裝在後背包裡，帶回家。」台彩聽了，也回應會盡快準備好，不過是否先領取1,500萬現鈔，看背包是否裝得下，這名頭獎得主一家三口，最後每人背著一個後背包，每個後背包裝滿500萬元現鈔，千元面額計算，開心走出大門。

威力彩頭獎連續23槓，今（14）日晚間將再次開獎、預估頭獎上看5.7億元。

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