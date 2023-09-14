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長榮航空攜手舊金山巨人隊 成合作夥伴

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空與舊金山巨人隊未來將展開一系列行銷合作計畫。長榮航空提供
長榮航空與舊金山巨人隊未來將展開一系列行銷合作計畫。長榮航空提供

長榮航空（2618）與美國職棒大聯盟(MLB)舊金山巨人隊於今（14）日共同宣布正式展開合作，長榮航空也成為巨人隊2023年下半年至2027年球季目前唯一合作的亞洲國際航空公司。雙方未來將結合運動與旅遊，展開一系列行銷合作計畫，長榮航空企業識別看板、環場LED等也正式於巨人隊主場「舊金山甲骨文球場」(Oracle Park)亮相，吸引許多球迷的目光。

長榮航空美洲總分公司副總經理蘇偉仁表示：「舊金山巨人隊是美國職棒大聯盟歷史最悠久的球隊之一，長榮航空非常榮幸能與其成為合作夥伴，期待能透過雙方合作，讓更多球迷認識長榮航空。長榮航空提供舊金山往返台北每日三班的飛航服務，透過遍佈全球綿密的飛航網路，經由台北轉機連結至各大城市，期待能吸引更多巨人隊球迷們選擇長榮航空，體驗優質的五星級服務。」

舊金山巨人隊合作夥伴業務開發部門副總經理 Jessica Santamaria表示：「長榮航空長期致力於提供旅客更舒適的飛行體驗，這份堅持也讓長榮航空持續獲得航空業界多項國際大獎，成為台灣最具代表性的航空公司。巨人隊非常榮幸能與長榮航空正式展開合作，希望藉此吸引全世界的巨人隊球迷搭乘長榮航空前來舊金山旅遊並觀賞精彩賽事。」

長榮航空對體育的支持遍佈全球，除了剛宣布與舊金山巨人隊合作外，也贊助美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊、奧克蘭運動家隊；在歐洲也贊助英國西漢姆聯足球俱樂部、維也納迅速體育足球俱樂部，日本則贊助橫濱DeNA海灣之星職業棒球隊，希望藉由體育行銷結合旅遊的方式，打造全球品牌形象。

此外，長榮航空為讓台灣體育能與世界接軌，除了每年10月舉辦結合運動與觀光發展的「長榮航空城市觀光馬拉松」外，也曾贊助在台灣舉辦的大型國際賽事，包括中華台北羽球公開賽、裙襬搖搖LPGA臺灣錦標賽及海碩網球公開賽…等，而多年來也為培育台灣選手盡一份心力，贊助各領域好手，包括「世界球后」戴資穎、「奧運銅牌」潘政琮、「羽球王子」王子維、「小林同學」林昀儒、「台灣蝶王」王冠閎等選手，提供其出國參賽或訓練的機票，以持續累積國際賽事經驗，爭取佳績。

長榮航空直飛北美八大航點，包括舊金山、洛杉磯、紐約、芝加哥、休士頓和西雅圖以及加拿大的多倫多與溫哥華，提供每週84班飛航服務，並自10月29日冬季班表起，增為每週87班。長榮航空已連續8年獲得SKYTRAX評選為五星級航空公司，並於今年榮獲SKYTRAX頒發「全球十大最佳航空公司」第9名、「全球最佳豪華經濟艙」、「全球最佳豪華經濟艙機上餐飲」及「亞洲最佳豪華經濟艙航空公司」第1名等16個獎項。

長榮航空與美國職棒大聯盟(MLB)舊金山巨人隊於9月14日，由長榮航空美洲總分公司蘇偉仁副總經理(圖左)、舊金山巨人隊合作夥伴業務開發部門副總經理Jessica Santamaria(圖右)共同宣布展開合作。長榮航空
長榮航空與美國職棒大聯盟(MLB)舊金山巨人隊於9月14日，由長榮航空美洲總分公司蘇偉仁副總經理(圖左)、舊金山巨人隊合作夥伴業務開發部門副總經理Jessica Santamaria(圖右)共同宣布展開合作。長榮航空
長榮航空與舊金山巨人隊合作而長榮航空企業識別看板、環場LED等也正式於巨人隊主場「舊金山甲骨文球場」亮相，吸引球迷目光。長榮航空提供
長榮航空與舊金山巨人隊合作而長榮航空企業識別看板、環場LED等也正式於巨人隊主場「舊金山甲骨文球場」亮相，吸引球迷目光。長榮航空提供

長榮航空 舊金山 巨人

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