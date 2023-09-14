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竹科半導體產業研發人才戰開打 豐邑一綻搶進竹科門前卡位

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
豐邑機構在新莊車站前推出24層新地標「豐邑一綻」。業者／提供
豐邑機構在新莊車站前推出24層新地標「豐邑一綻」。業者／提供

台積電全球研發中心7月28日在竹科舉行隆重的開幕典禮，宣告將專注開發2奈米及更先進製程技術，並探索新材料與電晶體結構等領域研究。這也預告未來8,000名研發人員進駐後，除了將掀起一波研發人才搶人大作戰外，也將對週邊房市帶來一波強勁買氣。而擁有新竹市門牌的「豐邑一綻」，以竹科大門前第一排的減碳、少塞車優勢，再加上完善的生活機能與優質學區，吸引科技人目光。

全球各國政府正逐步落實淨零碳排標準，全球產業供應鏈將進入「綠色淘汰賽」。為了能在2050年達成溫室氣體淨零轉型目標，我國「氣候變遷因應法」正式修法通過，預計明（2024）年將開徵碳費，國內碳排及用電大戶都將面臨不斐的碳費開徵，盼能用「以價制量」的政策工具發揮逐步減少二氧化碳排放的目的。同時，「台灣碳權交易所總公司」也於8月7日在高雄揭牌，宣示朝節能減碳大步邁進的決心。

由豐邑機構與晨譽投資興建的「豐邑一綻」大樓案，基地座落新竹市關新路228號旁，是台鐵支線新莊車站前「NEW AGE標誌型」新地標。除了輕鬆聯結中山高速公路，也可搭台鐵六家支線赴新竹高鐵站，南來北往交通便捷。而搭乘大眾運輸系統，更是落實節能減碳的重要一環。

豐邑一綻為地上24層，總戶數160戶含6戶店面，產品規劃為25-40坪的2-3房建案。格局規劃有25.08到26.8坪的2房1衛房型，共44戶；32.95到40.9坪的3房2衛房型，共110戶。

考量到2022年新竹房產呈翻倍大漲走勢，建商為降低購屋族入手門檻，多改採推相對較小坪數、低總價的房型推案。「豐邑一綻」位處於關長重劃區，學區為關東國小、光武國中和新科國中，優質學區房成為購屋熱點。

新竹市東區關新路過邊的生活機成熟，加上進竹科交通便捷，成為竹科人購屋熱區。業者／提供
新竹市東區關新路過邊的生活機成熟，加上進竹科交通便捷，成為竹科人購屋熱區。業者／提供
關新公園是重劃區生活圈內親子共遊的好去處。業者／提供
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學區 減碳 竹科 台積電 建案 買氣

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