AI 科技園區帶來房市三利多 這裡3年大漲44%

台灣房屋趨勢中心統計實價登錄，全台由官方主辦的五大AI科技園區周邊商圈，近三年住宅房價均上漲，房價漲幅最高的是「竹北AI智慧園區」旁的水瀧重劃區，均價39.7萬，跟三年前相比房價上漲44.4%。

最親民的則是「高雄亞灣5G AIOT創新園區」附近的三多商圈，均價21.7萬元，三年房價微幅上漲18.9%。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，2023年被譽為「生成式AI元年」，近年政府也投入大量資源培育人才和扶植產業發展，因此全台有不少AI為主的科技園區，除了興建中的中工雲宇宙AI園區，包括新北林口、新店、桃園、竹北和高雄亞灣，都有官方主辦的AI智慧園區，為周邊房市帶來三大利多。

一、大量就業機會，吸引外地人口移居，帶動當地居住需求。

二、科技業薪資水準具一定水平，周邊房價有撐。

三、因應人口增加，吸引連鎖品牌商家進駐，商圈機能愈發成熟，形成正向循環。

台灣房屋竹北文化直營店店長黃重融表示，竹北科技人才移居熱絡，房市供不應求，房價屢創新高，光竹北市整體五年房價就翻漲一倍，可見科技園區確實帶動周邊區域房市發展。

其中竹北AI智慧園區目前有緯創資通、義隆電子等多個科技廠正在興建，新竹縣政府預估，整體完工後會帶來4千個就業機會，同時創造1千億元產值，未來勢必再度推升周邊的水瀧重劃區、光明商圈房市。

以水瀧重劃區來說，屬於新開發、較小型的重劃區，區內房市交易熱門標的為寶佳集團所推出的數個中大型社區，早期房屋單價落在1字頭，現在已經穩定站上近4字頭。

黃重融表示，以水瀧重劃區來說，除了正在動工中的AI智慧園區，距離台元科技園區亦僅10分鐘車程，房價門檻在竹北來說相對較低，吸引許多年輕工程師入住，產品以二、三房的首購型產品最為受歡迎，總價帶落在一千多萬至二千萬元間。

至於光明商圈，因開發較早，屬於非常成熟的商圈，區內屋齡多落在20年左右，故房屋單價也相對較低。

張旭嵐指出，全台AI智慧園區，僅剩亞灣和虎頭山創新園區周邊，還有二字頭行情。

虎頭山創新園區是「車聯智駕中心」、「資安物聯網中心」與「5G示範應用」基地，鄰近大有特區及桃園站前生活圈，大有特區屬於自成一格、生活機能完善的生活圈，雖然區域北側有殯儀館抗性，但因食衣住行皆便利，除既有的商場 JC PARK 外，隨著開發進展，麥當勞、星巴克、寶家五金百貨也陸續開業，帶動大有特區房市日趨熱絡。

桃園站前商圈為桃園早期發展區域，除火車站外，也有統領百貨、新光三越及遠東百貨，是目前桃園唯一三大百貨聚集的商圈，雖街廓不如新興重劃區，但仍有人流匯聚、交通採買優勢存在，屬於北台灣最近AI產業的親民購屋鬧區。

台灣房屋三多捷運加盟店店長吳泓億表示，高雄亞灣 5G AIoT 創新園區近三多商圈及亞洲新灣區，兩區以中華路為分界，前者屬於成熟商圈，區內有遠東 SOGO、新光三越等百貨，後者則是有許多國家級大型建設，商場以大型購物中心為主。

吳泓億指出，三多商圈在整個大高雄來說，房價相對親民，因此只要一釋出，銷售速度都相對快，產品則以二至三房的首購型產品，含車位總價帶落在一千二至一千四百萬元之間，亞洲新灣區則以建商新推案為主旋律。