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麥當勞校園熱血行動再出發 指定地點捐血免費獲大麥克

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
麥當勞支持社會公益，第三度攜手「台灣血液基金會」展開校園熱血行動。圖/麥當勞提供
麥當勞支持社會公益，第三度攜手「台灣血液基金會」展開校園熱血行動。圖/麥當勞提供

國人首捐率逐年下滑，全台血庫存量經常拉警報。麥當勞支持社會公益，第三度攜手「台灣血液基金會」展開校園熱血行動。自9月15日至10月31日，凡至指定校園捐血250cc，即可獲得大麥克貴賓券乙張；今年特別加碼，每校前50名首次捐血者，可再獲得小薯貴賓券乙張，邀請年輕學子、首捐族加入熱血青年的行列。

根據「台灣血液基金會」統計，截至2022年底，24歲以下首次捐血人數下降逾4成，創10年新低。麥當勞自2021年起連續三年舉辦「熱血專案」，去年共募得25,858血袋，首捐人次達7,730位，相較疫情前同期校園捐血袋量成長21%，首捐人數增加42%。

今年為鼓勵年輕族群踏出「捐血」第一步，於9月15日至10月31日，全台131所校園展開熱血巡迴活動，呼籲熱血青年麥擱但，一起來捐血。凡至指定校園捐血250cc，即可獲得大麥克貴賓券乙張；每校前50名首次捐血者，並可加碼獲得小薯貴賓券乙張，鼓勵學生首捐族付諸行動，捐出「薯」於自己的第一袋血。

麥當勞營運管理部助理副總裁陳孟秀表示。連續三年發起熱血行動，今年提供25,000份大麥克貴賓券及6,000份小薯貴賓券，希望鼓勵年輕學子挽袖捐熱血，同時號召員工響應，一起帶動社會善的循環。

首次捐血的麥當勞餐廳服務員羅宜羚分享，「之前因為怕針所以不敢捐血，感謝餐廳夥伴的邀請與鼓勵，給我滿滿的勇氣，捐血後發現一點都不恐怖，而且很有意義，回到餐廳會鼓勵其他年輕同事一起捐。」

有固定捐血習慣的服務員蔡佳辰提及，「捐血不僅幫助別人，也是幫助自己，為了能捐出健康的血幫助別人，會提醒自己要好好吃飯與休息，用個人的力量幫助社會。」

此外，麥當勞持續透過多元公益活動，深耕在地與社會共好。響應麥當勞總部發起的全球公益活動「Community month」，今年9-11月攜手「家扶基金會」，預計提供1,000份餐點至全台各地家扶中心，以美味餐點支持兒少參與課外活動。

捐血 麥當勞 公益活動

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