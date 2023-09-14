快訊

巴西蛋誤標效期先罰30萬 台農老董：我對得起良心無法接受

出任郭台銘副手／「我真的那麼不值得愛嗎？」賴佩霞失婚後如何與前夫、自己和解？

遠離充電線綁架！歐盟最小國「果粉」 逼iPhone大轉變

台北國際航太暨國防工業展開跑 瞄準全球3,000億美元商機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
2023 年「台北國際航太暨國防工業展(TADTE)」於今(9 月 14 日)起至 16 日在台北 南港展覽管開展盛。黃淑惠/攝影
2023 年「台北國際航太暨國防工業展(TADTE)」於今(9 月 14 日)起至 16 日在台北 南港展覽管開展盛。黃淑惠/攝影

兩年一度的「台北國際航太暨國防工業展」將於9月14日至16日在南港展覽館1館盛大登場，國內的航太產業全面搶攻全球3000億美元以上的商機。

貿協董事長黃志芳表示，航太產業的產值非常高，無人機去年產值就達到306億美元，2030年預期產值將達到558億美元；另外，去年太空產業產值當中的衛星產值達2800億美元，供應鏈需求量大；無人機跟低軌衛星可以為台灣航太產業帶來很大的商機，國內的長榮航太、漢翔都是指標龍頭企業，現在發展航太是天時地利人和。

黃志芳進一步分析，台灣在半導體和製造產業擁有堅實的基礎，將顯著推升我國國防工業發展進程，而業者強大的自研自製能力，使得本展成為亞洲最具影響力的航太及國防產業經貿平台，也是業界企業交流合作的絕佳盛會。

本次國際參展商則包括全球前 20 大國防產業供應商 Lockheed Martin、Northrop Grumman、L3Harris、Raytheon、BAE Systems 等，還有全球最大的飛機發動機生產商 GE Aerospace，航太供應鏈管理專家 MoovinV 等大廠。

今年的展覽吸引國內外知名大廠參展，包含航太工業龍頭漢翔，航空零配件製造及維修業者台灣摩迪高工、利安科技、長榮航太及亞洲航空，代理銷售軍事領域器材的永亮、秀育，軍警訓練系統大廠全球動力及柏煇，衛星元件大廠創未來、捷揚航電，地面設備大廠攸泰科技、鐳洋科技，自主研發製造運載火箭的陽明交通大學火箭研究中心，無人機研發大廠經緯航太、雷虎科技、中光電、台灣希望創新、田屋，以及擬真玩具槍製造商怪怪貿易等國內知名業者。國際參展商則包括全球前 20 大國防產業供鏈。

「台北國際航太暨國防工業展」為亞洲唯一專業集結航太、無人機、太空及國防B2B展會，是有志立足於國際市場的廠商最佳展示平台。本屆吸引近280家參展商、使用近970個攤位，規模創歷屆新高。

5大主題館國防館、航太產業館、台灣太空形象館、亞創館、玩具槍產業專館；2大國家館， 美國館、捷克館；42場新產品發表會、3場達人講堂。

外貿協會董事長黃志芳表示，台灣在半導體和製造產業擁有堅實的基礎，將顯著推升我國國防工業發展進程。黃淑惠/攝影
外貿協會董事長黃志芳表示，台灣在半導體和製造產業擁有堅實的基礎，將顯著推升我國國防工業發展進程。黃淑惠/攝影
黃志芳本次展覽已成為亞洲最具影響力的航太及國防產業經貿平台，也是業界企業交流合作的絕佳盛會。黃淑惠/攝影
黃志芳本次展覽已成為亞洲最具影響力的航太及國防產業經貿平台，也是業界企業交流合作的絕佳盛會。黃淑惠/攝影
航太工業龍頭漢翔董事長胡開宏看好國內航太產業發展。黃淑惠/攝影
航太工業龍頭漢翔董事長胡開宏看好國內航太產業發展。黃淑惠/攝影

無人機 長榮航 太空

延伸閱讀

中光電集團重磅無人機系列產品 台北國際航太暨國防工業展亮相

影／《軍情站》睽違4年國防展 新亮相國造武器搶先看

航太與國防工業展 國軍將秀自研無人機

軍備局鐵騎專案輪型偵搜車P2原型車航太展首曝光

相關新聞

完勝中、韓廠！客戶打完小白球就看到樣品 只有台灣鞋王做得到

你以為的落後傳產，競爭力卻獨步全球！台灣製鞋業第一代發揮「水牛精神」提升自動化實力，如今中生代崛起、揪團打群架，不怕陸廠模仿貓，讓世界離不開「Made by Taiwan」。

工業地產成投資新寵 這區五年一坪8萬變18萬

高力國際調查指出，近年台灣工業地產成為投資新寵，過去五年全台工業地產總交易額達6,512億元，部分低基期工業區，土地價格...

大同總座沈柏延上任77天首現身 黃顯華出席力挺第7任

大同（2371）總經理沈柏延上任首度公開露面，13日出席與歐洲能源交易所簽定戰略合作協議記者會，他暢談大同轉型從製造業跨...

專業公會判讀基泰大直監測資料工地無作為致災 建管處依規定移送懲戒

基泰大直施工中監測資料，北市建管處於今（2023）9月11日將完整監測報告送交台北市土木技師公會、台北市結構工程工業技師...

北大擠進前三！ 建商最愛用這5所大學取案名

建案常以區域地標命名，知名度高的大學院校，也常成為取名素材。根據住展雜誌統計，北台灣建案命名最愛用的公立大學，前五名依序...

要生存！兩岸團體旅遊卡關 全國旅行公會理事長：被逼到牆角會反彈

疫情解封，兩岸間團體旅遊至今還卡關，陸委會開放每日2千名陸客團來台，大陸國台辦批「名放實擋」，雙方隔海放話。嘉義市全國旅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦