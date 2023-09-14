台北國際航太暨國防工業展開跑 瞄準全球3,000億美元商機

兩年一度的「台北國際航太暨國防工業展」將於9月14日至16日在南港展覽館1館盛大登場，國內的航太產業全面搶攻全球3000億美元以上的商機。

貿協董事長黃志芳表示，航太產業的產值非常高，無人機去年產值就達到306億美元，2030年預期產值將達到558億美元；另外，去年太空產業產值當中的衛星產值達2800億美元，供應鏈需求量大；無人機跟低軌衛星可以為台灣航太產業帶來很大的商機，國內的長榮航太、漢翔都是指標龍頭企業，現在發展航太是天時地利人和。

黃志芳進一步分析，台灣在半導體和製造產業擁有堅實的基礎，將顯著推升我國國防工業發展進程，而業者強大的自研自製能力，使得本展成為亞洲最具影響力的航太及國防產業經貿平台，也是業界企業交流合作的絕佳盛會。

本次國際參展商則包括全球前 20 大國防產業供應商 Lockheed Martin、Northrop Grumman、L3Harris、Raytheon、BAE Systems 等，還有全球最大的飛機發動機生產商 GE Aerospace，航太供應鏈管理專家 MoovinV 等大廠。

今年的展覽吸引國內外知名大廠參展，包含航太工業龍頭漢翔，航空零配件製造及維修業者台灣摩迪高工、利安科技、長榮航太及亞洲航空，代理銷售軍事領域器材的永亮、秀育，軍警訓練系統大廠全球動力及柏煇，衛星元件大廠創未來、捷揚航電，地面設備大廠攸泰科技、鐳洋科技，自主研發製造運載火箭的陽明交通大學火箭研究中心，無人機研發大廠經緯航太、雷虎科技、中光電、台灣希望創新、田屋，以及擬真玩具槍製造商怪怪貿易等國內知名業者。國際參展商則包括全球前 20 大國防產業供鏈。

「台北國際航太暨國防工業展」為亞洲唯一專業集結航太、無人機、太空及國防B2B展會，是有志立足於國際市場的廠商最佳展示平台。本屆吸引近280家參展商、使用近970個攤位，規模創歷屆新高。

5大主題館國防館、航太產業館、台灣太空形象館、亞創館、玩具槍產業專館；2大國家館， 美國館、捷克館；42場新產品發表會、3場達人講堂。