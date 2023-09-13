快訊

獨／巴西蛋效期標示不符拍片認錯 台農蛋品董座挨罰轟：農業部叫我擔下來

風波不斷...高虹安請辭雙黨職 中央委員慰留僅須請假

當孩子們拿起槍：烏俄戰爭陰影下，兒童玩起「戰爭遊戲」

瑩碩與渥克簽署精神科用藥合作協議 攻原廠藥釋出商機

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
瑩碩董事長王健治（右）與台灣渥克總經理巫宗麟共同簽署藥品合作協議。圖／瑩碩提供
瑩碩董事長王健治（右）與台灣渥克總經理巫宗麟共同簽署藥品合作協議。圖／瑩碩提供

瑩碩（6677）今（13）日宣布，與台灣渥克公司簽訂合作協議，將把旗下一項已上市的精神科藥物所有權與銷售權轉讓給渥克，瑩碩可收取簽約金與各階段的定額權利金，未來該藥物的生產製造仍由子公司歐帕負責。

瑩碩表示，公司為了擴大營運成長量能，近年透過國內外授權與轉讓策略，持續活化旗下逾百餘張藥證的價值。本次和渥克的合作，是雙方繼去年6月簽約合作開發與推廣精神專科用藥後，再次攜手，深化彼此夥伴關係。

瑩碩指出，該公司這次與台灣渥克合作的項目為精神科藥物，可治療注意力缺損與過動症（ADHD），是國產藥品中，唯一與原廠專利藥具有相同成分且同劑型的學名藥。由於原廠已在去年第4季通報衛福部食藥署（TFDA）即將停產，並於今年第1季起陸續停止供應，目前市場庫存量不多且替代藥物有限，未來有機會逐步接收原廠釋出的市場份額與商機。

根據資料顯示，這項精神科用藥一年銷售量可達220萬顆，原廠市占率逾八成，瑩碩是唯一具備與原廠同成分且同劑型的本土藥廠，每年也有穩定的銷售量。今年以來受惠藥品短缺疑慮，已經率先打入數間大型醫學中心供應鏈，透過本次合作協議，未來借重渥克建立起的多元通路網，有助進一步擴大產品市占率，甚至可望取得主導地位。

渥克成立於1996年，專注經營精神專科用藥市場，採多元化銷售策略，成功布建各種醫療通路，並跨足處方藥品電子商務領域。公司業務範圍涵蓋藥品市場開發與藥局通路、醫療軟體開發、電子商務技術服務與資訊整合，以及倉儲等，目前整個集團代理與經銷的處方藥品超過1,800項。

累計今年前八月，瑩碩合併營收5.93億元，年增10.36%，續創同期新高，今年拿下首張中國藥證，治療成人憂鬱症精神科用藥「鹽酸米那普侖膠囊」的兩個劑量首批次出貨安排已經就緒，之後將依雙方約定交期銷售，有助挹注全年營收與獲利貢獻，未來公司將持續透過整合上、中、下游資源，並以利基品項尋求國內外合作機會，進一步擴大營運量能，朝永續成長目標邁進。

電子商務 營收 食藥署 學名藥

延伸閱讀

巴氏量表3大類族群擬免評 初估60萬人受惠

退輔會與慈濟簽訂共善協議 建立榮民與醫療關懷機制

精神病病患出院，家人只能剉著等？精神科權威建議「這樣做」／翻轉精障人生2

年輕族群心理諮商三成有自殺意念 精神醫學會：四管道後續治療

相關新聞

餐飲業缺工搶人 豆府吳柏勳：員工倒垃圾都被挖角

餐飲業持續缺工，豆府董事長吳柏勳今天表示，展店「不缺地點、不缺資金，但最缺人才」，還要提防「挖角」，有員工倒垃圾，還被同...

豆府下半年將再開七店 預計招募200名人力

豆府（2752）董事長吳柏勳今（13）日表示，9月開始將進入展店旺季，本月下旬就有三家店要開出，到年底計有9家店要開，目...

瑩碩與渥克簽署精神科用藥合作協議 攻原廠藥釋出商機

瑩碩（6677）今（13）日宣布，與台灣渥克公司簽訂合作協議，將把旗下一項已上市的精神科藥物所有權與銷售權轉讓給渥克，瑩...

台南第一高樓引進星巴克服務 房價站上4字頭

平均地權條例修正案上路，投資買氣退場，房市回歸自住需求。為吸引買氣，台南豪宅建商上曜建設（1316），近日將星巴克咖啡服...

正德海運再有新船起租 毛利率上看50%

散裝船航商正德（2641）今（13）日宣布向日本下訂的第三艘4萬噸級散裝環保節能新船「Norvic Houston」正式...

中光電智能機器人攜手國際大廠 Teledyne FLIR 優化無人機數據安全

中光電（5371）子公司—中光電智能機器人與全球最大專業熱成像攝影機與熱感應器供應商Teledyne Technolog...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦