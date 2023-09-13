瑩碩與渥克簽署精神科用藥合作協議 攻原廠藥釋出商機

瑩碩（6677）今（13）日宣布，與台灣渥克公司簽訂合作協議，將把旗下一項已上市的精神科藥物所有權與銷售權轉讓給渥克，瑩碩可收取簽約金與各階段的定額權利金，未來該藥物的生產製造仍由子公司歐帕負責。

瑩碩表示，公司為了擴大營運成長量能，近年透過國內外授權與轉讓策略，持續活化旗下逾百餘張藥證的價值。本次和渥克的合作，是雙方繼去年6月簽約合作開發與推廣精神專科用藥後，再次攜手，深化彼此夥伴關係。

瑩碩指出，該公司這次與台灣渥克合作的項目為精神科藥物，可治療注意力缺損與過動症（ADHD），是國產藥品中，唯一與原廠專利藥具有相同成分且同劑型的學名藥。由於原廠已在去年第4季通報衛福部食藥署（TFDA）即將停產，並於今年第1季起陸續停止供應，目前市場庫存量不多且替代藥物有限，未來有機會逐步接收原廠釋出的市場份額與商機。

根據資料顯示，這項精神科用藥一年銷售量可達220萬顆，原廠市占率逾八成，瑩碩是唯一具備與原廠同成分且同劑型的本土藥廠，每年也有穩定的銷售量。今年以來受惠藥品短缺疑慮，已經率先打入數間大型醫學中心供應鏈，透過本次合作協議，未來借重渥克建立起的多元通路網，有助進一步擴大產品市占率，甚至可望取得主導地位。

渥克成立於1996年，專注經營精神專科用藥市場，採多元化銷售策略，成功布建各種醫療通路，並跨足處方藥品電子商務領域。公司業務範圍涵蓋藥品市場開發與藥局通路、醫療軟體開發、電子商務技術服務與資訊整合，以及倉儲等，目前整個集團代理與經銷的處方藥品超過1,800項。

累計今年前八月，瑩碩合併營收5.93億元，年增10.36%，續創同期新高，今年拿下首張中國藥證，治療成人憂鬱症精神科用藥「鹽酸米那普侖膠囊」的兩個劑量首批次出貨安排已經就緒，之後將依雙方約定交期銷售，有助挹注全年營收與獲利貢獻，未來公司將持續透過整合上、中、下游資源，並以利基品項尋求國內外合作機會，進一步擴大營運量能，朝永續成長目標邁進。