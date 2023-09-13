正德海運再有新船起租 毛利率上看50%

散裝船航商正德（2641）今（13）日宣布向日本下訂的第三艘4萬噸級散裝環保節能新船「Norvic Houston」正式交付，並由租家起租運作，毛利率約50%，可為營運成長添增新動能。

正德表示，該公司為提升船隊競爭優勢，2021年訂購6艘4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪，委託日本新來島造船株式會社所打造2艘環保節能新船，已於今年上半年度如期交付，分別與日本、加拿大國際性大型航商簽訂5年長約。

接續，今日進一步有一艘新船「Norvic Houston」交付，接船同時交船給租家加入營運，將可認列營收，初估毛利率達50%，並藉此擴大船隊規模；預計下一季將再有一艘新船交船。而新船所貢獻的營收可填補去年處分船舶後所產生的營收缺口。

該公司並指出，以期租 (TC)的營運模式並未受到短期散裝航運不景氣影響，今年是正德脫胎換骨的一年，原有較小型及中古船均已在去年高價時處分，目前逐季交付的環保節能新船將有助於該公司逐季擴大船隊規模，並維持合理穩定利潤。