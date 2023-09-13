Bibian 比比昂攜手「Rakuten Rakuma」攻跨境二手品商機

PChome網路家庭集團旗下專營日本跨境代標代購電商「Bibian比比昂」與日本樂天集團旗下的二手交易線上平台「Rakuten Rakuma」昨（12）日宣布展開合作，聯手開啟台日跨境的二手商品商機。

Rakuten Rakuma 在亞洲和歐美等地區推動日本電商平台產品代購服務的合作，看好亞洲地區的需求特別高，強化在亞洲區的業務合作。

比比昂作為台灣市場的主要跨境購物業者之一，主打為消費者提供全球各地電商平台商品的代購服務。代購商品範圍從日常生活必需品，到近年來涵蓋日本娛樂產業的相關商品，目前稀有商品需求量也顯著增加，比比昂與日本二手商品交易平台 Rakuten Rakuma 開啟合作，聯手促進日本和台灣之間的二手交易。

調研機構 QYR 分析預測，2027年全球二手商品交易平台的商品交易額將達到2.3兆美元，各國二手電商迎來「循環經濟」紅利。日本二手交易平台的海外用戶人數連年增加，Rakuten Rakuma 觀察，今年2月的跨境交易量對比去年同期成長了約5倍，主要是越來越多海外消費者透過代標代購業者購買娛樂愛好類的明星周邊、動漫商品以及精品品牌的包包等具備獨特性與稀缺性的商品。

比比昂宣布，在網站即可選購 Rakuten Rakuma 上的多元豐富商品，同時提供四大購物保障服務，包含「商品運送中損壞或商品未到貨的全額賠償」、「商品寄錯時的運費補償」以及「商品退貨時的國際運費補償」。