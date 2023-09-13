快訊

風波不斷...高虹安請辭雙黨職 中央委員慰留僅須請假

當孩子們拿起槍：烏俄戰爭陰影下，兒童玩起「戰爭遊戲」

中信造船廠散貨輪起火黑煙竄天 海巡「淡水艦」高壓水砲投入救援

統一超商承諾2050零碳排 發布永續發展路徑

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
統一超商率先零售業承諾2050零碳排，發布永續發展路徑。統一超商／提供
統一超商率先零售業承諾2050零碳排，發布永續發展路徑。統一超商／提供

響應9月16日聯合國國際臭氧層保護日，統一超（2912）承諾2050年淨零碳排目標，響應《巴黎協定》升溫不超過1.5℃全球氣候策略，也回應金管會「上市櫃公司永續發展路徑」，承諾完成7-11超商本業營運內溫室氣體盤查範疇一與範疇二，實踐2050年淨零目標。

同時啟動範疇三溫室氣體盤查，與關係企業共同攜手減碳，相關資訊均已主動揭露於統一超商永續官方網站與《2022年永續報告書》。

統一超攜手統奕包裝架構永續循環生態圈，結合OPEN POINT會員服務積極擴大「OPEN iECO循環杯」、「高效智慧回收機」，其中OPEN iECO循環杯服務除7-11超過500家門市、星巴克全台也已逾500家門市提供服務， 21Plus /21世紀風味館9月起正式加入OPEN iECO循環杯共享租借服務，亦更便利顧客可於A店租借B店歸還；搭配鼓勵消費者自帶杯購買飲料享折扣優惠，已累計減少一次性飲料杯近4,000萬杯。

此外，「高效智慧回收機」可快速回收寶特瓶與廢電池，推出一年裝機數已突破百台，累積至今已回收破498萬瓶寶特瓶與近135萬顆廢電池，相當於1,550座台北101樓高。隨著「OPEN iECO循環杯」、「高效智慧回收機」使用效益持續提升，累積至今已有近40萬人加入。

7-ELEVEN更透過在地採購、友善土地以具體行動落實減碳，2022年7-ELEVEN綠色採購金額達11.9億元，三年來穩定成長超過4成。其中，引進「統一H20純水無標純水」符合國家級標準CNS12852檢驗認證，減少標籤塑料不僅可減碳更可便利回收，回應消費者需求規劃箱購優惠，每箱24瓶裝170元（原價240元）。

不僅如此，統一超商透過統一超商好鄰居文教基金會啟動「青年深根」計畫，協助陪伴返鄉創業青年活絡在地產業，至今已陪伴13個社會企業，其中花蓮洄遊吧、三峽禾乃川國產豆製所、雲林三小市集等在地商品均已於7-ELEVEN門市擴大銷售。

統一超商 減碳

延伸閱讀

輕軌串連西半邊整開區 新北將打造22公里長景觀廊帶

南亞攜手101造史上最環保賽衣 SAYA 織物回收絲減碳七成

陽明減碳 推無紙化作業

商業興觀點／融入減碳DNA 迎綠色商機

相關新聞

餐飲業缺工搶人 豆府吳柏勳：員工倒垃圾都被挖角

餐飲業持續缺工，豆府董事長吳柏勳今天表示，展店「不缺地點、不缺資金，但最缺人才」，還要提防「挖角」，有員工倒垃圾，還被同...

豆府下半年將再開七店 預計招募200名人力

豆府（2752）董事長吳柏勳今（13）日表示，9月開始將進入展店旺季，本月下旬就有三家店要開出，到年底計有9家店要開，目...

星宇航空擬採購7架A350-900型客機 銀行團籌組聯貸案

因應疫後旅運需求爆炸成長，星宇航空證實，銀行團正籌組聯貸案，支應採購7架A350-900型廣體客機的大型中長程飛機，預計...

元太彩色電子紙看板 導入「全家」FamiSuper選品超市店

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技今（13）日宣布，近期陸續將全彩電子紙數位看板導入全家便利商店「Fami...

信義房屋社區一家支持返鄉青年開發在地遊程

信義房屋社區一家全民社造行動計畫支持返鄉青年趙孝嚴，復興花蓮大陳新村文化，她開發「大陳小花漫遊者虛實劇場」遊程，讓在地居...

8月房地合一稅收寫今年新高 台中連四個月稅收王

根據最新房地合一稅收統計，今年8月個人房地合一稅收金額達到39.3億元，年增25％，創下今年的單月新高，反映2016年後...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦