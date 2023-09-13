統一超商承諾2050零碳排 發布永續發展路徑

響應9月16日聯合國國際臭氧層保護日，統一超（2912）承諾2050年淨零碳排目標，響應《巴黎協定》升溫不超過1.5℃全球氣候策略，也回應金管會「上市櫃公司永續發展路徑」，承諾完成7-11超商本業營運內溫室氣體盤查範疇一與範疇二，實踐2050年淨零目標。

同時啟動範疇三溫室氣體盤查，與關係企業共同攜手減碳，相關資訊均已主動揭露於統一超商永續官方網站與《2022年永續報告書》。

統一超攜手統奕包裝架構永續循環生態圈，結合OPEN POINT會員服務積極擴大「OPEN iECO循環杯」、「高效智慧回收機」，其中OPEN iECO循環杯服務除7-11超過500家門市、星巴克全台也已逾500家門市提供服務， 21Plus /21世紀風味館9月起正式加入OPEN iECO循環杯共享租借服務，亦更便利顧客可於A店租借B店歸還；搭配鼓勵消費者自帶杯購買飲料享折扣優惠，已累計減少一次性飲料杯近4,000萬杯。

此外，「高效智慧回收機」可快速回收寶特瓶與廢電池，推出一年裝機數已突破百台，累積至今已回收破498萬瓶寶特瓶與近135萬顆廢電池，相當於1,550座台北101樓高。隨著「OPEN iECO循環杯」、「高效智慧回收機」使用效益持續提升，累積至今已有近40萬人加入。

7-ELEVEN更透過在地採購、友善土地以具體行動落實減碳，2022年7-ELEVEN綠色採購金額達11.9億元，三年來穩定成長超過4成。其中，引進「統一H20純水無標純水」符合國家級標準CNS12852檢驗認證，減少標籤塑料不僅可減碳更可便利回收，回應消費者需求規劃箱購優惠，每箱24瓶裝170元（原價240元）。

不僅如此，統一超商透過統一超商好鄰居文教基金會啟動「青年深根」計畫，協助陪伴返鄉創業青年活絡在地產業，至今已陪伴13個社會企業，其中花蓮洄遊吧、三峽禾乃川國產豆製所、雲林三小市集等在地商品均已於7-ELEVEN門市擴大銷售。