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台企首度打進西非最大包裝展 手推車第一天就賣完

聯合報／ 記者柳名耕／即時報導
外貿協會帶領台灣企業前進西非最大包裝展，其中伊利諾公司的手推車，第一天就被買完。圖／外貿協會提供
外貿協會帶領台灣企業前進西非最大包裝展，其中伊利諾公司的手推車，第一天就被買完。圖／外貿協會提供

外貿協會帶領台灣企業首度參加2023年西非包裝印刷及食品加工展，展期從9月12至14日，並首度以國家館形式展出，結果伊利諾公司的手推車在展覽首日就賣光。

此次參展的台灣公司，包括尚宏機械的塑膠吹袋機、塑膠廢料再生處理製粒機、製袋機；龍翊的金屬加工機；東齊興業的PP編織袋機器設備、塑膠廢料回收機器設備；伊利諾及薩摩亞商森鎂各類手推車，另外谷源塑膠、昌柏實業及集祥塑膠等3家企業則以影片及型錄模式參展。

在展場中，尚宏機械的塑膠廢料再生處理製粒機，擁有低污染、省能源、高效率等特性，本次展出生質塑料袋機，使用非洲常見之木薯作為材料，其水溶性且可堆肥的特性，符合全球減塑趨勢及環保需求，受多家潛在買主青睞。

東齊興業長年深耕非洲市場，橡塑膠機以高品質著稱，其塑膠編織機能快速提供不同色彩與圖案的客製化，符合西非市場需求，受當地買主青睞；至於伊利諾公司的手推車，也相當符合當地買主的需求，因此展覽首日就賣光。

根據經濟部國際貿易局統計資料顯示，2022年我國對奈國出口額約1.4億美元，主要出口項目為鋼鐵、塑膠及其製品、汽配零件、橡塑膠機等，而台灣自奈國進口額達4.8億美元，主要進口項目為石油、未經塑性加工鋁、鉛等。

外貿協會指出，奈及利亞是西非第1大市場，人口約1.8億，近年隨著奈國售市場擴張，商品包裝需求隨之快速增長，目前奈國包裝市場的市場銷售額高達2.45億美元，在非洲市場中排名第二，僅次於南非；進口機械方面，印刷機、橡塑膠機分別排非洲第2及第3。

台灣機械在奈國被視為性價比高，具競爭優勢，包括橡塑膠加工機、自動化塑膠射出或民生消費性產品等，皆具市場拓銷潛力。

非洲 西非

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