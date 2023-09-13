南亞攜手101造史上最環保賽衣 SAYA 織物回收絲減碳七成

南亞（1303）旗下環保再生品牌「SAYA餘創」，今年首度攜手台北101做環保，以SAYA「Rscuw織物回收絲」打造史上最環保賽衣。南亞表示，該賽衣是台灣第一個添加廢棄布料回收再製的機能賽衣，不僅可減少70%的碳排量，雙酚A含量更降到國際標準以下，並採用「異型斷面快乾纖維(Delight)」，符合綠色環保下還能兼顧健康與舒適。

今年首度攜手台北101做環保，以SAYA「Rscuw織物回收絲」為睽違三年重啟的盛大賽事「垂直馬拉松」打造史上最環保賽衣，預計提供3,500件給參與盛會的各界好手。該賽衣不僅是台灣第一個添加廢棄布料回收再製的機能賽衣，比傳統賽衣可減少高達70%的碳排量，並採用「異型斷面快乾纖維(Delight)」讓選手們在高強度運動狀態下，可維持乾爽不黏膩的舒適感受。

南亞纖維事業部副總蔡昌明表示，透過垂直馬拉松的合作，我們希望展示永續行動，並不需要犧牲衣料品質。選手們穿上這款添加廢棄布料和回收寶特瓶製成的賽衣，既能享受舒適和機能性，同時也實踐著綠色理念。

因永續而生的SAYA餘創，自2020年創立以來，不斷深耕rPET研究，開發出各類環保與機能兼具的回收再生絲，深受國際運動和戶外品牌的青睞。且南亞於今年8月初首度公開獨創的「BPA-Clear雙酚A除控技術」，可將回收聚酯產品中的雙酚A含量降到國際標準以下，確保產品的健康安全；同時，台北101也通過持續更新建築軟硬體，取得了LEED綠建築和WELL健康建築的雙白金認證。這次的合作旨在共同關注人類和環境的健康永續，實現雙方的共同目標。

本次由SAYA提供環保回收絲的技術與專業機能布料，讓每一位選手都能穿著含有回收紡織品的賽衣，一起為循環經濟而跑。SAYA不斷突破產業織物回收的技術及成本限制，將廢棄不用的成衣裁切邊角料、次級布及寶特瓶打造成Rscuw織物回收絲，賦予過去無法製成成衣的次級布及邊角料新生的可能性。

蔡昌明指出，101垂直馬拉松賽衣採用SAYA Rscuw「Delight®異型斷面快乾纖維的特殊機能絲」製成，不僅環保，在機能上也不馬虎！由於該纖維絲為十字斷面絲，有別於一般圓形斷面絲，具有高比表面積，可增加吸濕與乾爽效果，同時搭配特殊的組織設計，能夠大幅提升吸濕排汗能力，使跑者的汗水在被布料吸收後能快速引導至布料外層、並容易風乾蒸發，以提高其比賽時的舒適度及運動表現。