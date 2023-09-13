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元太彩色電子紙看板 導入「全家」FamiSuper選品超市店

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
元太彩色電子紙看板導入「全家」FamiSuper選品超市店。元太/提供
元太彩色電子紙看板導入「全家」FamiSuper選品超市店。元太/提供

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技今（13）日宣布，近期陸續將全彩電子紙數位看板導入全家便利商店「FamiSuper超市店」的生鮮貨架區，取代紙質廣告海報。元太科技提供低碳顯示技術，攜手生態圈夥伴，為零售場域的智慧升級再添一例。

FamiSuper超市店是全家便利商店於2022年推出的複合店型，鎖定消費者在家簡單煮的生活型態，提供更多的即食調理冷凍品、生鮮食材等品項，打造小巧精緻且商組齊全的超市專區。別出心裁的店內設計，更有賴創新的零售科技搭配，清晰、有效地向消費者溝通產品與廣告資訊。

在店內導入電子紙廣告看板，除了為店舖省去更換紙質廣告檔期的人力與耗材、減少砍伐樹木，亦助力零售空間智慧化。電子紙與一般的液晶螢幕(LCD)相比，則因具備「雙穩態」特性，僅在更換畫面時用電，兼顧省電，符合零售場域追求永續、減碳的需求。

此次元太科技與「全家」FamiSuper超市店以25.3吋E Ink GalleryTM Plus全彩色電子紙技術，展開場域驗證。此一技術正是瞄準鎖定零售百貨、餐廳的室內商用廣告看板；捷運、機場、等領域的公共與資訊顯示看板，更實際應用於台北捷運公司的數位廣告彩繪列車中。

元太科技比較了使用32吋紙張廣告、液晶螢幕和電子紙螢幕戶外數位看板對二氧化碳排放的影響，若10萬座電子紙廣告看板每日運作20小時、每小時更新4次廣告並使用5年估算，使用電子紙廣告看板預計可較液晶廣告看板降低50萬噸的CO2排放量。若相較於傳統紙質一次性印刷促銷海報，更可降低約400萬噸的CO2排放量。

電子紙採用「反射式」技術，不自發光的顯示螢幕，僅靠反射空間光線，讓畫面視覺效果呈現紙質海報的印刷效果，不會發出刺眼的藍光，不僅對消費者更友善，也能搭配場域中的環境光源，加上輕量化、免拉電線，為店家省去安裝佈線的困擾，更好的融入既有的店內設計。

元太科技期待透過科技賦能零售場域，利用電子紙顯示技術，凸顯「全家」FamiSuper超市店裡顏色豐富、鮮豔的生鮮食品，更在雙方合作下，建立企業永續的示範場域。

元太彩色電子紙看板導入「全家」FamiSuper選品超市店。元太/提供
元太彩色電子紙看板導入「全家」FamiSuper選品超市店。元太/提供

數位廣告 電子紙 全家便利商店

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